Счет пошел на сотни: какие строения снесут в Ялте

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Ялта
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19 января 2020
Об этом сообщила начальник департамента муниципального контроля Валентина Целентис. По ее словам, в первую очередь под снос пойдут самострои в центральной части города.
«В числе первых объектов, которые подлежат демонтажу – самовольная постройка - здание павильона-магазина площадью около 70 кв. метров в историческом центре Ялты на улице Игантенко, - отметила Валентина Целентис. – Это неухоженное, заброшенное строение не соответствует никаким градостроительным нормам и правилам благоустройства города».
При этом начальник департамента муниципального контроля сообщила, что подобных объектов достаточно много на территории Ялты и работа по их сносу займет не один год.
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В число объектов, которые власти города намерены снести – недостроенные кафе на плато Ай-Петри и на улице Дражинского, 2,3,4–этажные здания в Ялте, пятиэтажный дом в пгт Форос, многоквартирный дом в Ялте и другое.
«В ходе мониторинга было выявлено 100 самовольно возведенных капитальных строений, а также порядка 500 гаражей, заборов, палисадников и других конструкций, которые подлежат сносу», - подчеркнула Целентис и добавила, что работа по выявлению самостроев продолжается.
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