В Ялте демонтируют порядка 100 самовольных капитальных и около 500 некапитальных строений.

Об этом сообщила начальник департамента муниципального контроля Валентина Целентис. По ее словам, в первую очередь под снос пойдут самострои в центральной части города.

«В числе первых объектов, которые подлежат демонтажу – самовольная постройка - здание павильона-магазина площадью около 70 кв. метров в историческом центре Ялты на улице Игантенко, - отметила Валентина Целентис. – Это неухоженное, заброшенное строение не соответствует никаким градостроительным нормам и правилам благоустройства города».

При этом начальник департамента муниципального контроля сообщила, что подобных объектов достаточно много на территории Ялты и работа по их сносу займет не один год.

Читайте: Счет пошел на сотни: какие строения снесут в Ялте

В число объектов, которые власти города намерены снести – недостроенные кафе на плато Ай-Петри и на улице Дражинского, 2,3,4–этажные здания в Ялте, пятиэтажный дом в пгт Форос, многоквартирный дом в Ялте и другое.

«В ходе мониторинга было выявлено 100 самовольно возведенных капитальных строений, а также порядка 500 гаражей, заборов, палисадников и других конструкций, которые подлежат сносу», - подчеркнула Целентис и добавила, что работа по выявлению самостроев продолжается.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Часть Симферополя останется без света 20 января. Несколько улиц и садовых товариществ Симферополя 20 января отключают от энергоснабжения.

Сегодня : Воды все меньше и меньше: Северо-Крымский канал под Керчью обмелел. В Крыму начали замечать серьезную нехватку воды. Так, Северо-Крымский канал в районе Керчи серьезно обмелел – по сравнению со снимками, сделанными два месяца назад, воды в нем стало намного меньше.

Сегодня : Мэр Ялты отругал подчиненных за грязь. Глава администрации Ялты Иван Имгрунт в очередной раз раскритиковал работу местных чиновников. В частности, он недоволен исполнением поручений предписаний руководства города и властей Крыма.

Вчера : Власти Ялты потребовали согласовывать установку рекламы с архитекторами. Размещение рекламоносителей и ограждений на территории Ялты должно быть согласовано с департаментом архитектуры администрации города.