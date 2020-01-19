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Власть -> Коммунальное хозяйство

Счет пошел на сотни: какие строения снесут в Ялте

Воскресенье
19 января 2020
14:01

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Январь 2020
19 января 2020


В Ялте демонтируют порядка 100 самовольных капитальных и около 500 некапитальных строений.

Об этом сообщила начальник департамента муниципального контроля Валентина Целентис. По ее словам, в первую очередь под снос пойдут самострои в центральной части города.

«В числе первых объектов, которые подлежат демонтажу – самовольная постройка - здание павильона-магазина площадью около 70 кв. метров в историческом центре Ялты на улице Игантенко, - отметила Валентина Целентис. – Это неухоженное, заброшенное строение не соответствует никаким градостроительным нормам и правилам благоустройства города».

При этом начальник департамента муниципального контроля сообщила, что подобных объектов достаточно много на территории Ялты и работа по их сносу займет не один год.

Читайте: Счет пошел на сотни: какие строения снесут в Ялте

В число объектов, которые власти города намерены снести – недостроенные кафе на плато Ай-Петри и на улице Дражинского, 2,3,4–этажные здания в Ялте, пятиэтажный дом в пгт Форос, многоквартирный дом в Ялте и другое.

«В ходе мониторинга было выявлено 100 самовольно возведенных капитальных строений, а также порядка 500 гаражей, заборов, палисадников и других конструкций, которые подлежат сносу», - подчеркнула Целентис и добавила, что работа по выявлению самостроев продолжается.

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