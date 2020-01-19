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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

С начала года на Ай-Петри пострадали около 20 человек

Воскресенье
19 января 2020
13:16

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Январь 2020
19 января 2020


С начала года на Ай-Петри пострадали около 20 человек

© Новости Крыма

Каждые выходные на горе Ай-Петри из-за катания на надувных «ватрушках» (сноутюбинге) травмы разной степени тяжести получают порядка десяти человек.

Об этом сообщил начальник Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» Юрий Павлов. По его словам в субботу и воскресение тысячи человек приезжают на плато горы Ай-Петри чтобы покататься на санках, лыжах, а также «ватрушках». Именно это средство для катания представляет особую опасность, поскольку оно практически не управляемо.

«Для катания на сноутюбинге необходимы определенные условия – угол склона должен составлять не более 20 градусов, внизу нужен большой, безопасный выкат и прочее, в остальных случаях «ватрушки» использовать опасно», - пояснил Павлов и добавил, что зачастую люди пренебрегают предупреждениями и элементарными правилами безопасности.

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В связи с этим спасателям приходится регулярно эвакуировать со склонов пострадавших от катания на ватрушках. При этом травмы люди получаются достаточно серьезные: переломы позвоночника, конечностей, травмы головы, черепно-мозговые травмы и прочее.  

«Сегодня утром отряд дежурной смены, который каждые выходные находится на Ай-Петри для обеспечения безопасности и оказания помощи, выехал к женщине, которая получила черепно-мозговую травму, катаясь на «ватрушке», - сообщил руководитель ялтинского отряда «Крым-Спас» и добавил, что пострадавшая была передана сотрудникам скорой помощи. 

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