Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 19 января

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19 января 2020
Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 19 января.
В Симферополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 83 процентов. Ветер восточный до 7 м/с. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +2, ближайшей ночью от –1 до +1 градусов.
В Ялте целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 87 процентов. Ветер восточный до 3 м/с. Температура воздуха сегодня днем от –3 до +1, ближайшей ночью от –3 до –1 градусов.
В Севастополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 58 до 75 процентов. Ветер юго-западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 5, ближайшей ночью от 3 до 4 градусов выше нуля.
В Феодосии пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 81 процентов. Ветер северо-восточный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 2 до 4, ближайшей ночью от 1 до 3 градусов выше нуля.
В Керчи пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 81 процентов. Ветер восточный до 11 м/с. Температура воздуха днем от 2 до 3, ближайшей ночью от 1 до 3 градусов выше нуля.
В Евпатории пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 77 процентов. Ветер восточный до 10 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 4, ближайшей ночью от 2 до 3 градусов выше нуля.
В Джанкое пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 85 процентов. Ветер восточный до 7 м/с. Температура воздуха сегодня днем от +1 до +2, ближайшей ночью от 0 до +2 градусов.
В Армянске пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 81 процентов. Ветер восточный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 1 до 3, ближайшей ночью от 1 до 2 градусов выше нуля.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 9 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 7, в Керчи - 7, в Оленевке - 6, в Севастополе - 9, в Феодосии - 8, в Ялте - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 6 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 23, на Кипре - 17, в Одессе - 5, в Сочи - 12, в Турции - 19, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.
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