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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП

Воскресенье
19 января 2020
15:47

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Феодосия

Новости за:
2020
Январь 2020
19 января 2020


Серьезное ДТП произошло на трассе «Таврида» в районе поселка Приморский близ Феодосии.

Об этом сообщает Главное управление МЧС по Крыму.

Как уточнили в ведомстве, в столкновении участвовали легковой автомобиль Kia Rio и «Камаз». Спасатели совместно с полицией и Скорой помощью выехали не место и обнаружили, что водитель оказался заблокирован в салоне Kia.

«Спасатели ограждили место аварии сигнальными конусами и отключили клеммы аккумуляторной батареи автомобиля, - заявили в МЧС, - Использовался немеханизированный инструмент для вскрытия автомобиля и деблокации пострадавшего».

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Пострадавший с травмой позвоночника был доставлен в травматологическое отделение Феодосийской больницы.

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