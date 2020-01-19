На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП

Серьезное ДТП произошло на трассе «Таврида» в районе поселка Приморский близ Феодосии.

Об этом сообщает Главное управление МЧС по Крыму.

Как уточнили в ведомстве, в столкновении участвовали легковой автомобиль Kia Rio и «Камаз». Спасатели совместно с полицией и Скорой помощью выехали не место и обнаружили, что водитель оказался заблокирован в салоне Kia.

«Спасатели ограждили место аварии сигнальными конусами и отключили клеммы аккумуляторной батареи автомобиля, - заявили в МЧС, - Использовался немеханизированный инструмент для вскрытия автомобиля и деблокации пострадавшего».

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Пострадавший с травмой позвоночника был доставлен в травматологическое отделение Феодосийской больницы.

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