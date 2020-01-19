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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

На пожаре в многоэтажке в Крыму эвакуировали 12 человек

Воскресенье
19 января 2020
10:30

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Январь 2020
19 января 2020


Пожар в поселке Гурзуф (Большая Ялта) стал причиной эвакуации 12 человек.

Об этом сообщает официальный сайт главного управления МЧС по республике Крым.

По данным ведомства, в 06.42 в службу спасения поступило сообщение о задымлении в четырехэтажном доме в поселке  Гурзуф. К месту пожара на улице Артековская выехали два отделения 13-й пожарно-спасательной части.

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Выяснилось, что огонь вспыхнул в квартире на 4 этаже, пожар привел к сильному задымлению. Спасатели провели эвакуацию 12 человек, пострадавших нет.

В МЧС уточнили, что площадь пожара составила 20 кв. м., а само возгорание было ликвидировано в 07.20.

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