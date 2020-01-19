На пожаре в многоэтажке в Крыму эвакуировали 12 человек

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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19 января 2020
Об этом сообщает официальный сайт главного управления МЧС по республике Крым.
По данным ведомства, в 06.42 в службу спасения поступило сообщение о задымлении в четырехэтажном доме в поселке Гурзуф. К месту пожара на улице Артековская выехали два отделения 13-й пожарно-спасательной части.
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Выяснилось, что огонь вспыхнул в квартире на 4 этаже, пожар привел к сильному задымлению. Спасатели провели эвакуацию 12 человек, пострадавших нет.
В МЧС уточнили, что площадь пожара составила 20 кв. м., а само возгорание было ликвидировано в 07.20.
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