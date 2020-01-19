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Власть -> Коммунальное хозяйство

Мэр Ялты отругал подчиненных за грязь

Воскресенье
19 января 2020
08:01

Использованы материалы: Новости Крыма

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Январь 2020
19 января 2020


Глава администрации Ялты Иван Имгрунт в очередной раз раскритиковал работу местных чиновников. В частности, он недоволен исполнением поручений предписаний руководства города и властей Крыма.

Свои замечания Имгрунт высказал на еженедельном оперативно-хозяйственном совещании в горадминистрации.

«Новый год уже позади! Иллюминация уже позади. Нужно возвращаться к тому дерьму, которое продолжает нас окружать! Я не боюсь произносить это слово! Есть поручение главы Республики Крым – срочно наводить порядок. Нам всем нужны реальные действия», – сказал глава Ялты.

Попытки ответственных чиновников оправдаться его не удовлетворили.

«Мы каждую неделю смотрим, обсуждаем, осуждаем, ругаем, но в итоге ведь ничего не делается, ничего не меняется. Ответственные за состояние территорий лица – не реагируют, в итоге мы видим бардак и грязь», – цитирует главу города пресс-служба администрации.

Читайте: Ялтинские дворники будут одеты в брендированную спецодежду

Он также высказал недовольство исполнением поручений. В качестве примера Имгрунт привел ситуацию с берегоукрепительными сооружениями Ялты.

«В июле прошлого года было предписание от Ростехнадзора по береговым бунам. Мы по сей день не передали их на баланс. Мы должны были максимум в течение недели определиться, кто будет их обслуживать и передать на баланс. Но акт с прошлого года валяется в кабинете ответственных чиновников! И мне никто об этом не напоминает. Значит – хромает система внутри администрации?» – возмутился Имгрунт.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Власти Ялты потребовали согласовывать установку рекламы с архитекторами. Размещение рекламоносителей и ограждений на территории Ялты должно быть согласовано с департаментом архитектуры администрации города.

Вчера: В Севастополе уничтожили около 200 деревьев ради туалета. В Севастополе во время строительства нового парка на улице Николая Музыки спилили почти 200 деревьев.

Вчера: Ялтинские дворники будут одеты в брендированную спецодежду. Разработка формы и логотипа для дворников началась в Ялте.

Пятница, 17 января 2020: В Симферополе построили только половину приюта для котов и собак. В Симферополе закончен первый этап строительства приюта для животных, стоимостью в 50 миллионов рублей.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/19/mer-yalty-otrugal-podchinennyh-za-gryaz-126979/

 
 

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