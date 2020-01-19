Мэр Ялты отругал подчиненных за грязь

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт в очередной раз раскритиковал работу местных чиновников. В частности, он недоволен исполнением поручений предписаний руководства города и властей Крыма.

Свои замечания Имгрунт высказал на еженедельном оперативно-хозяйственном совещании в горадминистрации.

«Новый год уже позади! Иллюминация уже позади. Нужно возвращаться к тому дерьму, которое продолжает нас окружать! Я не боюсь произносить это слово! Есть поручение главы Республики Крым – срочно наводить порядок. Нам всем нужны реальные действия», – сказал глава Ялты.

Попытки ответственных чиновников оправдаться его не удовлетворили.

«Мы каждую неделю смотрим, обсуждаем, осуждаем, ругаем, но в итоге ведь ничего не делается, ничего не меняется. Ответственные за состояние территорий лица – не реагируют, в итоге мы видим бардак и грязь», – цитирует главу города пресс-служба администрации.

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Он также высказал недовольство исполнением поручений. В качестве примера Имгрунт привел ситуацию с берегоукрепительными сооружениями Ялты.

«В июле прошлого года было предписание от Ростехнадзора по береговым бунам. Мы по сей день не передали их на баланс. Мы должны были максимум в течение недели определиться, кто будет их обслуживать и передать на баланс. Но акт с прошлого года валяется в кабинете ответственных чиновников! И мне никто об этом не напоминает. Значит – хромает система внутри администрации?» – возмутился Имгрунт.

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