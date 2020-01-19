Казаки Крыма и Севастополя объединились в Черноморское казачье войско

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Новости за:
2020
Январь 2020
19 января 2020
В новое войско вошли крымские и севастопольские казаки.
«На сегодняшний день численность Черноморского казачьего войска - свыше пяти тысяч казаков. Но это далеко не предельный потенциал Республики Крым и Севастополя. Я оцениваю его (потенциал) не менее чем в 10 тысяч казаков в ближайшей перспективе при полноценной деятельности Черноморского казачьего войска», - сообщил атаман войскового казачьего общества Черноморского казачьего войска Антон Сироткин.
По его словам, первичные казачьи организации сейчас есть в каждом районе Республики Крым и Севастополя. Казаки совместно с органами внутренних дел участвуют в патрулировании, охране общественного порядка, обеспечении безопасности на массовых мероприятиях.
Читайте: Сегодня крымчане увидят лунное затмение
«Задачи казачества всегда были в охране государственных границ, охране общественного порядка, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов. - Считаю, что создание Черноморского казачьего войска - это знаковый шаг вперед. С внешней безопасностью у нас все в порядке, здесь у нас достаточно силы Министерства обороны, Росгвардии, ФСБ. А с точки зрения обеспечения общественного порядка штатной численности МВД на массовых мероприятиях зачастую не хватает. Поэтому казачество нас выручает. В курортный сезон очень активно подставляет плечо в самых сложных ситуациях».
Новости Крыма сообщали ранее:
Пятница, 17 января 2020: В Севастополе определили места для крещенских купаний. В Севастополе оборудовали пять основных мест для проведения купаний на Крещение Господне 19 января – на территории «Херсонеса Таврического», на Городском пляже Балаклавы, пляже «Омега», в бухте Казачья, а также на Северной стороне в микрорайоне «Радиогорка.
Четверг, 16 января 2020: Где окунуться в Крыму на Крещение: список официальных мест. Сотрудники МЧС 18 и 19 января обеспечат безопасность на местах проведения крещенских мероприятий во время православного христианского праздника «Крещение Господне» (Богоявление) совместно с сотрудниками полиции и скорой медицинской помощи.
Среда, 15 января 2020: В новогодние праздники в Крыму сыграли 176 свадеб. Больше всего бракосочетаний произошло в Симферополе, Феодосии, Бахчисарае, Ялте и Евпатории.
Вторник, 14 января 2020: В зимние каникулы Ялтинская набережная собирала 10 тысяч человек в день. В этом году в период новогодних праздников Ялта стала точкой притяжения туристов и жителей города.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/19/kazaki-kryma-i-sevastopolya-obedinilis-v-chernomorskoe-kazache-voisko-126970/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
14:01 Счет пошел на сотни: какие строения снесут в Ялте
13:16 С начала года на Ай-Петри пострадали около 20 человек
12:31 США продолжает разведку с неба у границ Крыма
11:46 Феодосийский завод начал строительство скоростных «Комет»
11:01 Старт проекта игорной зоны в Крыму отложили после визита Путина
10:30 На пожаре в многоэтажке в Крыму эвакуировали 12 человек
10:16 Казаки Крыма и Севастополя объединились в Черноморское казачье войско
09:31 В Крыму прокуратура завела дело «за незаконное» начисление зарплаты