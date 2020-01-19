Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Общество -> Досуг, развлечения, тусовки, концерты, фестивали

Казаки Крыма и Севастополя объединились в Черноморское казачье войско

Воскресенье
19 января 2020
10:16

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Январь 2020
19 января 2020


В Крыму создано единое Черноморское казачье войско. Решение об этом принято на большом учредительном круге в Симферополе.

В новое войско вошли крымские и севастопольские казаки.

«На сегодняшний день численность Черноморского казачьего войска - свыше пяти тысяч казаков. Но это далеко не предельный потенциал Республики Крым и Севастополя. Я оцениваю его (потенциал) не менее чем в 10 тысяч казаков в ближайшей перспективе при полноценной деятельности Черноморского казачьего войска», - сообщил атаман войскового казачьего общества Черноморского казачьего войска Антон Сироткин.

По его словам, первичные казачьи организации сейчас есть в каждом районе Республики Крым и Севастополя. Казаки совместно с органами внутренних дел участвуют в патрулировании, охране общественного порядка, обеспечении безопасности на массовых мероприятиях.

Читайте: Сегодня крымчане увидят лунное затмение

«Задачи казачества всегда были в охране государственных границ, охране общественного порядка, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов. - Считаю, что создание Черноморского казачьего войска - это знаковый шаг вперед. С внешней безопасностью у нас все в порядке, здесь у нас достаточно силы Министерства обороны, Росгвардии, ФСБ. А с точки зрения обеспечения общественного порядка штатной численности МВД на массовых мероприятиях зачастую не хватает. Поэтому казачество нас выручает. В курортный сезон очень активно подставляет плечо в самых сложных ситуациях».

Новости Крыма сообщали ранее:

Пятница, 17 января 2020: В Севастополе определили места для крещенских купаний. В Севастополе оборудовали пять основных мест для проведения купаний на Крещение Господне 19 января – на территории «Херсонеса Таврического», на Городском пляже Балаклавы, пляже «Омега», в бухте Казачья, а также на Северной стороне в микрорайоне «Радиогорка.

Четверг, 16 января 2020: Где окунуться в Крыму на Крещение: список официальных мест. Сотрудники МЧС 18 и 19 января обеспечат безопасность на местах проведения крещенских мероприятий во время православного христианского праздника «Крещение Господне» (Богоявление) совместно с сотрудниками полиции и скорой медицинской помощи.

Среда, 15 января 2020: В новогодние праздники в Крыму сыграли 176 свадеб. Больше всего бракосочетаний произошло в Симферополе, Феодосии, Бахчисарае, Ялте и Евпатории.

Вторник, 14 января 2020: В зимние каникулы Ялтинская набережная собирала 10 тысяч человек в день. В этом году в период новогодних праздников Ялта стала точкой притяжения туристов и жителей города.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/19/kazaki-kryma-i-sevastopolya-obedinilis-v-chernomorskoe-kazache-voisko-126970/

 
 

Досуг, развлечения, тусовки, концерты, фестивали

Где окунуться в Крыму на Крещение: список официальных мест

Где окунуться в Крыму на Крещение: список официальных мест

Рождество в Симферополе: в городах поют украинские колядки

Рождество в Симферополе: в городах поют украинские колядки

В Ялте заявили, что «установили новогодний туристический рекорд»

В Ялте заявили, что «установили новогодний туристический рекорд»

Новый год в Севастополе: дождь, брошенные елки и молебны от пьянства

Новый год в Севастополе: дождь, брошенные елки и молебны от пьянства

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Спроса нет: количество поездов в Крым сократили вдвое

Спроса нет: количество поездов в Крым сократили вдвое

«Сравнила цены, пришла в ужас»: пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма

«Сравнила цены, пришла в ужас»: пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма

«Крым не ваш»: бизнесмен Зубков обратился к Путину

«Крым не ваш»: бизнесмен Зубков обратился к Путину

Зубков о своих зоопарках: «Я их породил, я их и убью»

Зубков о своих зоопарках: «Я их породил, я их и убью»

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.