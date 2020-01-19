Казаки Крыма и Севастополя объединились в Черноморское казачье войско

В Крыму создано единое Черноморское казачье войско. Решение об этом принято на большом учредительном круге в Симферополе.

В новое войско вошли крымские и севастопольские казаки.

«На сегодняшний день численность Черноморского казачьего войска - свыше пяти тысяч казаков. Но это далеко не предельный потенциал Республики Крым и Севастополя. Я оцениваю его (потенциал) не менее чем в 10 тысяч казаков в ближайшей перспективе при полноценной деятельности Черноморского казачьего войска», - сообщил атаман войскового казачьего общества Черноморского казачьего войска Антон Сироткин.

По его словам, первичные казачьи организации сейчас есть в каждом районе Республики Крым и Севастополя. Казаки совместно с органами внутренних дел участвуют в патрулировании, охране общественного порядка, обеспечении безопасности на массовых мероприятиях.

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«Задачи казачества всегда были в охране государственных границ, охране общественного порядка, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов. - Считаю, что создание Черноморского казачьего войска - это знаковый шаг вперед. С внешней безопасностью у нас все в порядке, здесь у нас достаточно силы Министерства обороны, Росгвардии, ФСБ. А с точки зрения обеспечения общественного порядка штатной численности МВД на массовых мероприятиях зачастую не хватает. Поэтому казачество нас выручает. В курортный сезон очень активно подставляет плечо в самых сложных ситуациях».

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