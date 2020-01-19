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Власть -> Средства массовой информации Крыма

ФСБ на 35 лет запретили въезд в Крым и РФ украинскому журналисту

Воскресенье
19 января 2020
19:39

Использованы материалы: Новости Крыма

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Январь 2020
19 января 2020


ФСБ на 35 лет запретили въезд в Крым и РФ украинскому журналисту

© Новости Крыма

Власти Крыма запретили въезд украинскому журналисту правозащитного ресурса «Article 20» Тарасу Ибрагимову на территорию полуострова и на территорию РФ до 2054 года.

Прямая речь Ибрагимова: «До 2054 года ФСБ запретила мне въезд в Россию и оккупированный Крым».

«Вы же догадываетесь почему?, - спрашивает меня пограничник ФСБ. - Я знаю. «Ну и почему?». Личная неприязнь». Спасибо всем кто был эти 4 года рядом. ... Все будет хорошо, но немного по- другому», - отметил журналист.

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По данным СМИ, в качестве основания запрета в погранслужбе РФ сослались на норму федерального закона №27 «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», предполагающую запрет на въезд в Россию, «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения».

Новости Крыма сообщали ранее:

Суббота, 4 января 2020: Украинский телеканал для Крыма заработает 15 февраля. Украинский государственный телеканал для временно оккупированных территорий, который создается на базе канала UATV, начнет вещание 15 февраля.

Среда, 18 декабря 2019: Госэкспертиза забраковала севастопольский этап трассы «Таврида». Измененный в апреле по требованию горожан проект содержит большое количество замечаний, которые сложно устранить к концу года

Понедельник, 16 декабря 2019: На севере Крыма продолжают блокировать украинский радиосигнал. На севере Крыма продолжают блокировать украинский радиосигнал в 10 населенных пунктах, еще в девяти – сигнал заблокирован частично.

Пятница, 13 декабря 2019: Более половины заключенных в России журналистов задержаны в Крыму. Более половины журналистов, находящихся в местах несвободы в России, были задержаны в Крыму, сказано в отчете за 2019 базирующийся в Нью-Йорке Комитета защиты журналистов (КЗЖ), сообщает Радіо Свобода.

 

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Средства массовой информации Крыма

ФСБ на 35 лет запретили въезд в Крым и РФ украинскому журналисту

ФСБ на 35 лет запретили въезд в Крым и РФ украинскому журналисту

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