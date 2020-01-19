ФСБ на 35 лет запретили въезд в Крым и РФ украинскому журналисту

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Власти Крыма запретили въезд украинскому журналисту правозащитного ресурса «Article 20» Тарасу Ибрагимову на территорию полуострова и на территорию РФ до 2054 года.

Прямая речь Ибрагимова: «До 2054 года ФСБ запретила мне въезд в Россию и оккупированный Крым».

«Вы же догадываетесь почему?, - спрашивает меня пограничник ФСБ. - Я знаю. «Ну и почему?». Личная неприязнь». Спасибо всем кто был эти 4 года рядом. ... Все будет хорошо, но немного по- другому», - отметил журналист.

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По данным СМИ, в качестве основания запрета в погранслужбе РФ сослались на норму федерального закона №27 «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», предполагающую запрет на въезд в Россию, «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения».

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