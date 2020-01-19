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Власть -> Развитие Крыма

Феодосийский завод начал строительство скоростных «Комет»

Воскресенье
19 января 2020
11:46

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Феодосия

Новости за:
2020
Январь 2020
19 января 2020


Судостроительный завод «Море» под Феодосией приступил к постройке двух скоростных судов на подводных крыльях для пассажирских перевозок «Комета», сообщают в Минпромполитики Крыма.

«Завершение строительства и передача заказчику судов запланированы к началу сезона 2021 года», – сообщили агентству ТАСС в ведомстве.

Летом 2019 года сообщалось, что заводе «Море» с 2020 года планируют выпускать скоростные пассажирские теплоходы на подводных крыльях типа «Комета» по договоренности с их головным производителем – российским заводом «Вымпел» из Рыбинска.

Первая «Комета 120М», построенная в Рыбинске, курсирует между Ялтой и Севастополем с лета 2018 года. Российское правительство планирует построить еще четыре судна для Крыма.

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Судостроительный завод «Море» работает в Крыму с 1938 года. С 1959 по 1976 год на заводе производили пассажирские суда на подводных крыльях «Ракета».

Завод выполнял заказы для Государственной пограничной службы Украины. Потом был «национализирован» российскими властями полуострова.

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