Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Национальный вопрос

Число изучающих крымскотатарский язык в школах полуострова падает

Воскресенье
19 января 2020
07:16

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Январь 2020
19 января 2020


В последние годы в Крыму уменьшается количество учеников, изучающих крымскотатарский язык как предмет, и увеличивается доля внеурочного обучения в этой сфере.

Об этом сказала крымскотатарский общественный деятель Эмине Авамилева.

«Мы изначально проводили круглые столы и дискуссии, направляли обращения по поводу создания именно правового механизма, который конкретно регламентировал бы функционирование крымскотатарского и украинского языков как государственных на территории Крыма. К большому сожалению, этого механизма нет. Сегодня крымскотатарский язык как государственный – всего лишь фасад и имитация. В реальности он остался лишь языком бытового общения внутри семей, а в общественной и политической жизни Крыма его использование вы не увидите», – отметила Авамилева.

Читайте: Юрист просит изъять учебник «История Крыма» из-за провокационных формулировок о крымских татарах

По ее информации, согласно данным Министерства образования Крыма, сейчас порядка 31 тысячи школьников изучают крымскотатарский язык в качестве предмета – либо углубленно, либо факультативно, либо внеурочно.

«А вот, собственно, обучаются на крымскотатарском порядка 6,5 тысяч детей, что составляет 3,1% от общего количества учащихся. В целом есть 15 общеобразовательных школ с крымскотатарским языком обучения, в которых 237 соответствующих классов и 5 тысяч школьников. В то же время на базе русскоязычных классов в 22 школах открыто 117 крымскотатарских классов с 1,7 тысячи детей», – сообщила Авамилева.

Новости Крыма сообщали ранее:

Суббота, 28 декабря 2019: В Киеве инициируют признание геноцидом депортацию армян, греков и болгар в Крыму. Институт национальной памяти намерен инициировать признание Украиной депортации армян, греков и болгар с Крымского полуострова геноцидом этих народов.

Пятница, 6 декабря 2019: Мы идем к себе домой: Чубаров анонсировал марш на Крымский полуостров. Глава запрещенного и признанного экстремистским в России Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров анонсировал подготовку и проведение международной ненасильственной мирной акции «Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства».

Воскресенье, 1 декабря 2019: В Севастополе переизбрали главу объединения украинцев. Члены городской общественной организации «Украинское национально-культурное общество Севастополя (УНКОС)» переизбрали руководство организации.

Вторник, 19 ноября 2019: ООН опубликовала Всеобщую декларацию прав человека на крымскотатарском языке. На сайте Верховного комиссара ООН по правам человека впервые опубликована Всеобщая декларации прав человека на крымскотатарском языке.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/19/chislo-izuchajushih-krymskotatarskii-yazyk-v-shkolah-poluostrova-padaet-126978/

 
 

Национальный вопрос

Мы идем к себе домой: Чубаров анонсировал марш на Крымский полуостров

Мы идем к себе домой: Чубаров анонсировал марш на Крымский полуостров

ООН опубликовала Всеобщую декларацию прав человека на крымскотатарском языке

ООН опубликовала Всеобщую декларацию прав человека на крымскотатарском языке

Кравчук жалеет, что в Крыму в свое время не создали национальную автономию

Кравчук жалеет, что в Крыму в свое время не создали национальную автономию

В Симферополе дети записали крымскотатарскую песню на украинском языке

В Симферополе дети записали крымскотатарскую песню на украинском языке

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Эксперты в Крыму не ждут увеличения турпотока из-за пуска поездов
СЮЖЕТ
Курортный сезон

Эксперты в Крыму не ждут увеличения турпотока из-за пуска поездов

Тренды недели

Спроса нет: количество поездов в Крым сократили вдвое

Спроса нет: количество поездов в Крым сократили вдвое

«Сравнила цены, пришла в ужас»: пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма

«Сравнила цены, пришла в ужас»: пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма

«Крым не ваш»: бизнесмен Зубков обратился к Путину

«Крым не ваш»: бизнесмен Зубков обратился к Путину

Зубков о своих зоопарках: «Я их породил, я их и убью»

Зубков о своих зоопарках: «Я их породил, я их и убью»

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.