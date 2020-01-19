Число изучающих крымскотатарский язык в школах полуострова падает

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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19 января 2020
Об этом сказала крымскотатарский общественный деятель Эмине Авамилева.
«Мы изначально проводили круглые столы и дискуссии, направляли обращения по поводу создания именно правового механизма, который конкретно регламентировал бы функционирование крымскотатарского и украинского языков как государственных на территории Крыма. К большому сожалению, этого механизма нет. Сегодня крымскотатарский язык как государственный – всего лишь фасад и имитация. В реальности он остался лишь языком бытового общения внутри семей, а в общественной и политической жизни Крыма его использование вы не увидите», – отметила Авамилева.
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По ее информации, согласно данным Министерства образования Крыма, сейчас порядка 31 тысячи школьников изучают крымскотатарский язык в качестве предмета – либо углубленно, либо факультативно, либо внеурочно.
«А вот, собственно, обучаются на крымскотатарском порядка 6,5 тысяч детей, что составляет 3,1% от общего количества учащихся. В целом есть 15 общеобразовательных школ с крымскотатарским языком обучения, в которых 237 соответствующих классов и 5 тысяч школьников. В то же время на базе русскоязычных классов в 22 школах открыто 117 крымскотатарских классов с 1,7 тысячи детей», – сообщила Авамилева.
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Пятница, 6 декабря 2019: Мы идем к себе домой: Чубаров анонсировал марш на Крымский полуостров. Глава запрещенного и признанного экстремистским в России Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров анонсировал подготовку и проведение международной ненасильственной мирной акции «Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства».
Воскресенье, 1 декабря 2019: В Севастополе переизбрали главу объединения украинцев. Члены городской общественной организации «Украинское национально-культурное общество Севастополя (УНКОС)» переизбрали руководство организации.
Вторник, 19 ноября 2019: ООН опубликовала Всеобщую декларацию прав человека на крымскотатарском языке. На сайте Верховного комиссара ООН по правам человека впервые опубликована Всеобщая декларации прав человека на крымскотатарском языке.
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