Число изучающих крымскотатарский язык в школах полуострова падает

В последние годы в Крыму уменьшается количество учеников, изучающих крымскотатарский язык как предмет, и увеличивается доля внеурочного обучения в этой сфере.

Об этом сказала крымскотатарский общественный деятель Эмине Авамилева.

«Мы изначально проводили круглые столы и дискуссии, направляли обращения по поводу создания именно правового механизма, который конкретно регламентировал бы функционирование крымскотатарского и украинского языков как государственных на территории Крыма. К большому сожалению, этого механизма нет. Сегодня крымскотатарский язык как государственный – всего лишь фасад и имитация. В реальности он остался лишь языком бытового общения внутри семей, а в общественной и политической жизни Крыма его использование вы не увидите», – отметила Авамилева.

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По ее информации, согласно данным Министерства образования Крыма, сейчас порядка 31 тысячи школьников изучают крымскотатарский язык в качестве предмета – либо углубленно, либо факультативно, либо внеурочно.

«А вот, собственно, обучаются на крымскотатарском порядка 6,5 тысяч детей, что составляет 3,1% от общего количества учащихся. В целом есть 15 общеобразовательных школ с крымскотатарским языком обучения, в которых 237 соответствующих классов и 5 тысяч школьников. В то же время на базе русскоязычных классов в 22 школах открыто 117 крымскотатарских классов с 1,7 тысячи детей», – сообщила Авамилева.

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