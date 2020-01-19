Часть Симферополя останется без света 20 января

Несколько улиц и садовых товариществ Симферополя 20 января отключают от энергоснабжения.

Об этом сообщают в пресс-службе предприятия «Крымэнерго».

Как отмечается, отключение света в Симферополе в этот день связано с капитальным ремонтом и внеплановыми работами.

«Электроэнергия 20 января будет отсутствовать по следующим адресам: пер. Косогорный, 1-15 (нечет); ул. Хабаровская, 25-77 (нечет), 28-48 (чет); ул. Кечкеметская, 89-105 (нечет), 100, 100а, 114, 114а, 118/15-124 (чет), 159; ул. Арабатская, 3, 55-69 (нечет), 60-74 (чет); ул. Лазо, 25-47 (нечет), 42-62 (чет); ул. Панфиловцев, 40-63, 65, 67; пер. Бокуна, 36; ул. Алтайская, 25а. Каменский массив: СТ «Звездочка»; СТ «Локомотивец»; СТ «Бодрость»; СТ «Здоровье»; СПК «Авиатор»; СТ «Садко»; СПК «Овен»; СТ «Радуга»; СТ «Темп»; СПК «Станция техобслуживания»; СП «Муромец»; СТ «Нерудник»; СТ «Водник»; СП «Автотранспортник»; СТ «Дзержинец»; СТ «Дорожник»; СТ «Снежинка»; СТ «Домостроитель»; СТ «Консервщик»; СТ «Строитель»; СТ «Механизатор»; СТ «Мечта»; СТ «Энтузиаст»; СТ «Урожай»; СТ «Степное»; СТ «Металлист»; ул. Красных подпольщиков 2-24а (чет), 1-27 (нечет), ул. Чернышевского 8-14 (чет),11-17(нечет), ул. Большевика Шаталова 26-30 (чет)», – говорится в сообщении.

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