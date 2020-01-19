Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Stars -> Звезды в Крыму

Актер Алексей Панин разделся в Крыму, назвав его украинским

Воскресенье
19 января 2020
16:19

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Январь 2020
19 января 2020


Актер Алексей Панин разделся в Крыму, назвав его украинским

© Новости Крыма

Скандальный российский актер Алексей Панин опубликовал в своем Instagram фотографию, на которой он сидит у моря обнаженным рядом с голой девушкой.

Изображение актер сопроводил подписью и тегами «Крым - Украина».

Также Панин процитировал индийского мистика Ошо.

«Бунт имеет отношение к изменению вашего сознания, вашему молчанию, вашему существу. Это духовные метаморфозы. И каждый, кто проходит через бунт, не борется ни с кем иным, он борется только со своей собственной темнотой», - написал Панин.

Читайте: Заворотнюк выписали из больницы

В комментариях пользователи оценили по достоинству спутницу актера, а самому Панину начали задавать вопросы, действительно ли он считает Крым территорией Украины.

Однако сам актер в дискуссии участия не принял.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Серов хочет просить у Рады простить ему визиты в Крым и пустить в Киев. Вопрос выступления российского артиста Александра Серова в Киеве пока не решен и будет зависеть от того, впустят ли его в Украину.

Четверг, 2 января 2020: Регина Тодоренко обратилась с громким призывом к миру из-за Крыма. Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, похвалилась новогодним видео из солнечного Бали и призвала всех к миру, затронув при этом тему Крыма.

Пятница, 27 декабря 2019: Московский артист обвинил крымчан в попытке стрясти с него круглую сумму. Певец Данко (Александр Фадеев) обвинил крычман в попытке стрясти с него круглую сумму ни за что.

Четверг, 19 декабря 2019: Джеки Чана позвали поплавать на «Князе Владимире». Известному китайскому актеру Джеки Чану подарили сертификат на путешествие в 2020 году на лайнере «Князь Владимир».

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/19/akter-aleksei-panin-razdelsya-v-krymu-nazvav-ego-ukrainskim-126986/

 
 

Звезды в Крыму

Актер Алексей Панин разделся в Крыму, назвав его украинским

Актер Алексей Панин разделся в Крыму, назвав его украинским

Серов хочет просить у Рады простить ему визиты в Крым и пустить в Киев

Серов хочет просить у Рады простить ему визиты в Крым и пустить в Киев

Регина Тодоренко обратилась с громким призывом к миру из-за Крыма

Регина Тодоренко обратилась с громким призывом к миру из-за Крыма

Московский артист обвинил крымчан в попытке стрясти с него круглую сумму

Московский артист обвинил крымчан в попытке стрясти с него круглую сумму

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Спроса нет: количество поездов в Крым сократили вдвое

Спроса нет: количество поездов в Крым сократили вдвое

«Сравнила цены, пришла в ужас»: пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма

«Сравнила цены, пришла в ужас»: пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма

«Крым не ваш»: бизнесмен Зубков обратился к Путину

«Крым не ваш»: бизнесмен Зубков обратился к Путину

Зубков о своих зоопарках: «Я их породил, я их и убью»

Зубков о своих зоопарках: «Я их породил, я их и убью»

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.