Актер Алексей Панин разделся в Крыму, назвав его украинским

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Скандальный российский актер Алексей Панин опубликовал в своем Instagram фотографию, на которой он сидит у моря обнаженным рядом с голой девушкой.

Изображение актер сопроводил подписью и тегами «Крым - Украина».

Также Панин процитировал индийского мистика Ошо.

«Бунт имеет отношение к изменению вашего сознания, вашему молчанию, вашему существу. Это духовные метаморфозы. И каждый, кто проходит через бунт, не борется ни с кем иным, он борется только со своей собственной темнотой», - написал Панин.

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В комментариях пользователи оценили по достоинству спутницу актера, а самому Панину начали задавать вопросы, действительно ли он считает Крым территорией Украины.

Однако сам актер в дискуссии участия не принял.

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