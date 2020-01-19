Актер Алексей Панин разделся в Крыму, назвав его украинским

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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19 января 2020
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Изображение актер сопроводил подписью и тегами «Крым - Украина».
Также Панин процитировал индийского мистика Ошо.
«Бунт имеет отношение к изменению вашего сознания, вашему молчанию, вашему существу. Это духовные метаморфозы. И каждый, кто проходит через бунт, не борется ни с кем иным, он борется только со своей собственной темнотой», - написал Панин.
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В комментариях пользователи оценили по достоинству спутницу актера, а самому Панину начали задавать вопросы, действительно ли он считает Крым территорией Украины.
Однако сам актер в дискуссии участия не принял.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Серов хочет просить у Рады простить ему визиты в Крым и пустить в Киев. Вопрос выступления российского артиста Александра Серова в Киеве пока не решен и будет зависеть от того, впустят ли его в Украину.
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Четверг, 19 декабря 2019: Джеки Чана позвали поплавать на «Князе Владимире». Известному китайскому актеру Джеки Чану подарили сертификат на путешествие в 2020 году на лайнере «Князь Владимир».
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