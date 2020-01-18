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Власть -> Криминал

Задержан очередной соратник экс-губернатора Севастополя

Суббота
18 января 2020
17:57

Использованы материалы: Новости Крыма, Новый день

Регионы Крыма: Севастополь

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Январь 2020
18 января 2020


Задержан очередной соратник экс-губернатора Севастополя

© Новости Крыма

Правоохранительные органы активизировали следственные действия в отношении команды экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

«В Санкт-Петербурге арестован и этапирован в Севастополь Андрей Исаев – бывший директор ГБУ «Дирекция капитального строительства». В качестве диспетчера спрута капстроя Севастополя, – пишет telegram-канал «Незыгарь». – Исаев – носитель важных и чувствительных знаний. Теперь следователь по особо важным делам СУ УМВД по Севастополю Елена Недорчук – его постоянный собеседник».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», директор ГБУ «Дирекция капитального строительства» Севастополя Андрей Исаев ушел в отставку в июле 2018 года. Сам он заявлял, что уволился по собственному желанию, так как решил вернуться в Санкт-Петербург.

Между тем, накануне отставки Исаева правительство Севастополя сообщило о расторжении с фирмой «Биотехпрогресс» контракта на реконструкцию и строительство канализационных очистных сооружений «Южные», заключенный в конце 2017 года.

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Напомним, строительство КОС «Южные» началось в марте 2018 года. В течение двух лет подрядчик должен был реконструировать или возвести заново 17 сооружений общей производительностью 170 тысяч кубометров в сутки. Главный упор делался на очистку сточных вод в Балаклаве. Общая сумма контракта составляла около 7 млрд рублей.

Однако через месяц разгорелся скандал: чиновники без казначейского сопровождения перевели в ОФК-банк 2 млрд рублей, выделенных на КОС. А банк лопнул.

В июне 2018 года было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления п. «в» ч. 3. ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Часть фигурантов арестовали, некоторые успели скрыться за границей, а 2 млрд, выделенные на канализацию в Балаклаве, исчезли навсегда.

Новости Крыма сообщали ранее:

Четверг, 16 января 2020: В Севастополе мужчина дважды пытался украсть шампанское и предметы женской гигиены. С шампанским и предметами женской гигиены задержали севастопольские росгвардейцы мужчину в одном из супермаркетов города вечером 14 января после вызова тревожной кнопкой.

Среда, 15 января 2020: Житель Симферополя, сдав посуточно жилье, лишился бытовой техники. В отдел полиции Симферополя обратился 59-летний местный житель с заявлением о том, что сдал девушке жилье на сутки, после чего обнаружил отсутствие телевизора и микроволновки.

Вторник, 14 января 2020: В поезде в Крыму турист из Воронежа изрезал ножом парня с девушкой. 61-летний мужчина из Воронежской области в плацкартном вагоне напал с ножом на парня из Астраханской области и жительницу Евпатории.

Понедельник, 13 января 2020: В Ялте задержали двух мужчин, подозреваемых в кражах из супермаркетов. Сразу из двух супермаркетов ЮБК, в городах Алупка и Ялта, совершены кражи товаров, сообщает Пресс-служба ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Крым.

 

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