Ялтинские дворники будут одеты в брендированную спецодежду

Разработка формы и логотипа для дворников началась в Ялте.

Это сделано по поручению главы местной администрации Ивана Имгрунта.

«Ялта - особенный город, и дворники у нас должны быть особенные. В первую очередь, нужно повысить уважение и значимость этой профессии, как это было во времена царской России», - выразил уверенность Имгрунт и подчеркнул, что при разработке спецодежды для дворников также необходимо делать ставку на характерные черты Ялты.

В частности, по его словам, было высказано предложение об использовании тельняшек в качестве одного из элементов формы дворников.

При этом на встрече с представителями общественности в ходе обсуждения новой спецодежды для блюстителей чистоты помощник главы администрации Ялты Марина Войт также обратила внимание, что необходимо обеспечить дворников единой форменной одеждой, которая будет способствовать созданию бренда «Ялтинский дворник».

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«Спецодежда будет выполнена из качественного, прочного материала и укомплектована в соответствии с необходимыми требованиями, а также оснащена отличительными знаками - эмблемой, нашивками и номерными жетонами», - уточнила Войт. Она пояснила, что дворникам будут выданы комплекты летнего и зимнего обмундирования, а также парадная спецодежда. По цветовой гамме приоритетными были выбраны песочный, оливковый и бирюзовый оттенки.

Кроме того, добавила помощник главы администрации, планируется провести конкурс на разработку персонажа, который в дальнейшем будет использоваться в качестве логотипа. «Как на эмблему, так и на форму дворников будут зарегистрированы авторские права Ялты», - заверила Марина Войт.

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