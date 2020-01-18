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Власть -> Коммунальное хозяйство

Власти Ялты потребовали согласовывать установку рекламы с архитекторами

Суббота
18 января 2020
10:43

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Январь 2020
18 января 2020


Размещение рекламоносителей и ограждений на территории Ялты должно быть согласовано с департаментом архитектуры администрации города.

Об этом заявила начальник департамента муниципального контроля Валентина Целентис.

«На основании утвержденных депутатами в конце декабря 2019 года новых Правил благоустройства сотрудники департамента архитектуры и градостроительства разрабатывают регламенты по размещению вывесок и иных рекламных конструкций на территории ялтинского региона», - сообщила она и пояснила, что эта структура будет выдавать и соответствующие разрешения.

При этом Целентис заверила, что все незаконно размещенные вывески и рекламоносители будут демонтированы. «Естественно, на оформление документов по размещению вывесок будет даваться время - никто не планирует препятствовать деятельности предпринимателей, - уточнила руководитель департамента мунконтроля, - Но центр города, конечно, нужно приводить в порядок».

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В то же время, по ее информации, департамент архитектуры и градостроительства, согласно принятым Правилам благоустройства, также будет согласовывать и размещение заборов и ограждений. «Даже если вы устанавливаете забор на своей частной, а не муниципальной земле, то обязаны обратиться в это структурное подразделение местной администрации за разрешением», - добавила Целентис.

Вместе с тем она подчеркнула, что работа по высвобождению территорий от самовольно размещенных конструкций будет продолжена. «Ялтинские дворы буквально пестрят разнообразными ограждениями палисадников и навесами, - обратила внимание Целентис. - От всего этого мы, безусловно, будем избавляться и проводить благоустройство придомовых территорий, устанавливать детские площадки и прочее».

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/18/vlasti-yalty-potrebovali-soglasovyvat-ustanovku-reklamy-s-arhitektorami-126949/

 
 

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