Власти Крыма готовы потратить полмиллиона рублей на проект ремонта зала в Совмине

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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18 января 2020
Как сообщается на сайте госзакупок, цена контракта составляет полмиллиона рублей.
Согласно документам, подрядчик должен провести обследования и разработать проектно-сметную документацию. Обследованию подлежат основания и фундаменты, наружные и внутренние стены, колонны, конструкции перекрытий и покрытия, конструкции лестниц, инженерные сети и кровля.
«Обследуемое помещение Большой зал Совета министров Республики Крым. Год постройки – 1959. Фасад здания относится к объектам культурного наследия. Строительный объем объекта 45 тысяч кубических метров, при высоте здания измеренной от пола первого этажа до плоскости потолка верхнего этажа 9,4 тысячи метров. Подвал отсутствует», – сказано в описании объекта закупки.
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Согласно информации в заявке, срок выполнения работ – один месяц.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: В России раскритиковали предложенные Путиным поправки в Конституцию. Предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения Конституции нарушают баланс ветвей власти, закрепленный в основах конституционного строя страны.
Вчера: Роскомнадзор проведет День открытых дверей в Крыму. 28 января 2020 года в Управлении Роскомнадзора по Республике Крым и городу Севастополь состоится традиционный День открытых дверей, приуроченный к отмечаемому в этот же день Международному дню защиты персональных данных.
Четверг, 16 января 2020: У крымчан забрали возможность возглавить Россию, власти полуострова обещают все поменять. Предложение президента страны Владимира Путина закрепить в Конституции новые требования к кандидатам на пост главы государства не позволят жителям Крыма в ближайшие десятилетия быть избранными.
Четверг, 16 января 2020: «Крым не ваш»: бизнесмен Зубков обратился к Путину. Владелец белогорского парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка», крымский бизнесмен Олег Зубков опубликовал послание российскому президенту Владимиру Путину, в котором пожаловался на главу Крыма Сергея Аксенова.
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