Власти Крыма готовы потратить полмиллиона рублей на проект ремонта зала в Совмине

Власти Крыма ищут подрядчика для разработки документации по ремонту «большого зала» Совета министров.

Как сообщается на сайте госзакупок, цена контракта составляет полмиллиона рублей.

Согласно документам, подрядчик должен провести обследования и разработать проектно-сметную документацию. Обследованию подлежат основания и фундаменты, наружные и внутренние стены, колонны, конструкции перекрытий и покрытия, конструкции лестниц, инженерные сети и кровля.

«Обследуемое помещение Большой зал Совета министров Республики Крым. Год постройки – 1959. Фасад здания относится к объектам культурного наследия. Строительный объем объекта 45 тысяч кубических метров, при высоте здания измеренной от пола первого этажа до плоскости потолка верхнего этажа 9,4 тысячи метров. Подвал отсутствует», – сказано в описании объекта закупки.

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Согласно информации в заявке, срок выполнения работ – один месяц.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : В России раскритиковали предложенные Путиным поправки в Конституцию. Предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения Конституции нарушают баланс ветвей власти, закрепленный в основах конституционного строя страны.

Вчера : Роскомнадзор проведет День открытых дверей в Крыму. 28 января 2020 года в Управлении Роскомнадзора по Республике Крым и городу Севастополь состоится традиционный День открытых дверей, приуроченный к отмечаемому в этот же день Международному дню защиты персональных данных.

Четверг, 16 января 2020 : У крымчан забрали возможность возглавить Россию, власти полуострова обещают все поменять. Предложение президента страны Владимира Путина закрепить в Конституции новые требования к кандидатам на пост главы государства не позволят жителям Крыма в ближайшие десятилетия быть избранными.

Четверг, 16 января 2020 : «Крым не ваш»: бизнесмен Зубков обратился к Путину. Владелец белогорского парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка», крымский бизнесмен Олег Зубков опубликовал послание российскому президенту Владимиру Путину, в котором пожаловался на главу Крыма Сергея Аксенова.