Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Власть по-крымски

Власти Крыма готовы потратить полмиллиона рублей на проект ремонта зала в Совмине

Суббота
18 января 2020
07:28

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Январь 2020
18 января 2020


Власти Крыма ищут подрядчика для разработки документации по ремонту «большого зала» Совета министров.

Как сообщается на сайте госзакупок, цена контракта составляет полмиллиона рублей.

Согласно документам, подрядчик должен провести обследования и разработать проектно-сметную документацию. Обследованию подлежат основания и фундаменты, наружные и внутренние стены, колонны, конструкции перекрытий и покрытия, конструкции лестниц, инженерные сети и кровля.

«Обследуемое помещение Большой зал Совета министров Республики Крым. Год постройки – 1959. Фасад здания относится к объектам культурного наследия. Строительный объем объекта 45 тысяч кубических метров, при высоте здания измеренной от пола первого этажа до плоскости потолка верхнего этажа 9,4 тысячи метров. Подвал отсутствует», – сказано в описании объекта закупки.

Читайте: Аксенов думает, что ему разрешат претендовать на должность президента России

Согласно информации в заявке, срок выполнения работ – один месяц.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: В России раскритиковали предложенные Путиным поправки в Конституцию. Предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения Конституции нарушают баланс ветвей власти, закрепленный в основах конституционного строя страны.

Вчера: Роскомнадзор проведет День открытых дверей в Крыму. 28 января 2020 года в Управлении Роскомнадзора по Республике Крым и городу Севастополь состоится традиционный День открытых дверей, приуроченный к отмечаемому в этот же день Международному дню защиты персональных данных.

Четверг, 16 января 2020: У крымчан забрали возможность возглавить Россию, власти полуострова обещают все поменять. Предложение президента страны Владимира Путина закрепить в Конституции новые требования к кандидатам на пост главы государства не позволят жителям Крыма в ближайшие десятилетия быть избранными.

Четверг, 16 января 2020: «Крым не ваш»: бизнесмен Зубков обратился к Путину. Владелец белогорского парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка», крымский бизнесмен Олег Зубков опубликовал послание российскому президенту Владимиру Путину, в котором пожаловался на главу Крыма Сергея Аксенова.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/18/vlasti-kryma-gotovy-potratit-polmilliona-rublei-na-proekt-remonta-zala-v-sovmine-126953/

 
 

Власть по-крымски

В России раскритиковали предложенные Путиным поправки в Конституцию

В России раскритиковали предложенные Путиным поправки в Конституцию

У крымчан забрали возможность возглавить Россию, власти полуострова обещают все поменять

У крымчан забрали возможность возглавить Россию, власти полуострова обещают все поменять

«Крым не ваш»: бизнесмен Зубков обратился к Путину

«Крым не ваш»: бизнесмен Зубков обратился к Путину

Аксенов думает, что ему разрешат претендовать на должность президента России

Аксенов думает, что ему разрешат претендовать на должность президента России

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

«Сравнила цены, пришла в ужас»: пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма

«Сравнила цены, пришла в ужас»: пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма

«Крым не ваш»: бизнесмен Зубков обратился к Путину

«Крым не ваш»: бизнесмен Зубков обратился к Путину

Спроса нет: количество поездов в Крым сократили вдвое

Спроса нет: количество поездов в Крым сократили вдвое

Власти Ялты заявили, что перешли к «жестким мерам» в отношении грубых водителей автобусов

Власти Ялты заявили, что перешли к «жестким мерам» в отношении грубых водителей автобусов

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.