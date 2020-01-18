В Симферополе спасли измученную хозяевами собаку

Общими усилиями замученного симферопольского пса по кличке «Лео» удалось вытащить из собачьего «Освенцима». Хозяева держали его на цепи, но по словам соседей, не кормили и постоянно избивали.

Зоозащитники рассказали, что освободить пса им помогли сотрудники полиции, прокуратуры и просто хорошие люди.

— «Лео» свободен. На стационаре, — рассказала Анна Крымская, зоозащитница из Симферополя на своей странице в соцсети. — Что имеем на данный момент: крайняя степень истощения, полный список грибков и всяких бяк в ушках и по всему телу, возможно есть проблемы с поджелудочной железой. Но даже в таком состоянии — «Лео» чудесный и ласковый пес.

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Собака сегодня проходит обследование и лечение в ветклинике, — пишет КП-Крым.— Крымчане, если на ваших глазах истязают животных — звоните в полицию, наряд приезжает за 10 минут! – призываю волонтеры.

В пресс-службе МВД по РК инцидент пока не прокомментировали, сообщив, что информация уточняется.

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Сегодня : Крымчанин угнал у собутыльника машину и разбил ее. Сотрудники полиции задержали жителя Симферополя по подозрению в угоне автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

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