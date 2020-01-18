Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Симферополе спасли измученную хозяевами собаку

Суббота
18 января 2020
11:22

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Январь 2020
18 января 2020


Общими усилиями замученного симферопольского пса по кличке «Лео» удалось вытащить из собачьего «Освенцима». Хозяева держали его на цепи, но по словам соседей, не кормили и постоянно избивали.

Зоозащитники рассказали, что освободить пса им помогли сотрудники полиции, прокуратуры и просто хорошие люди.

— «Лео» свободен. На стационаре, — рассказала Анна Крымская, зоозащитница из Симферополя на своей странице в соцсети. — Что имеем на данный момент: крайняя степень истощения, полный список грибков и всяких бяк в ушках и по всему телу, возможно есть проблемы с поджелудочной железой. Но даже в таком состоянии — «Лео» чудесный и ласковый пес.

Читайте: Водитель автомобиля KIA слетел в кювет на трассе Симферополь-Евпатория

Собака сегодня проходит обследование и лечение в ветклинике, — пишет КП-Крым.— Крымчане, если на ваших глазах истязают животных — звоните в полицию, наряд приезжает за 10 минут! – призываю волонтеры.

В пресс-службе МВД по РК инцидент пока не прокомментировали, сообщив, что информация уточняется.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Крымчанин угнал у собутыльника машину и разбил ее. Сотрудники полиции задержали жителя Симферополя по подозрению в угоне автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Вчера: В России зафиксировали первый случай смерти от снюса. В Российской Федерации зафиксировали первую смерть из-за употребления некурительных никотиносодержащих смесей.

Вчера: Житель Евпатории погиб на пожаре в жилом доме. Пожар в жилом доме в Евпатории унес жизнь человека. Это уже десятый случай гибели крымчан на пожарах с начала года.

Вчера: В Крыму на пожаре спасли 88-летнюю пенсионерку. На пожаре в Советском районе республики спасли пожилую женщину, сообщила пресс-служба МЧС РК.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/18/v-simferopole-spasli-izmuchennuju-hozyaevami-sobaku-126962/

 
 

Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Пассажирка поезда Симферополь - Москва выбросила младенца из купе

Пассажирка поезда Симферополь - Москва выбросила младенца из купе

В Крыму мужчина с похожим на автомат предметом пытался ограбить банк

В Крыму мужчина с похожим на автомат предметом пытался ограбить банк

Власти Ялты предупредили об опасности катания на сноутюбингах

Власти Ялты предупредили об опасности катания на сноутюбингах

В Севастополе с новогодней елки украли часть игрушек

В Севастополе с новогодней елки украли часть игрушек

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

«Сравнила цены, пришла в ужас»: пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма

«Сравнила цены, пришла в ужас»: пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма

«Крым не ваш»: бизнесмен Зубков обратился к Путину

«Крым не ваш»: бизнесмен Зубков обратился к Путину

Спроса нет: количество поездов в Крым сократили вдвое

Спроса нет: количество поездов в Крым сократили вдвое

Власти Ялты заявили, что перешли к «жестким мерам» в отношении грубых водителей автобусов

Власти Ялты заявили, что перешли к «жестким мерам» в отношении грубых водителей автобусов

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.