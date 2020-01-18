В школах Севастополя не хватает учебников

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Севастополь
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18 января 2020
«Установлено, что учащиеся школ обучались по учебникам и учебным пособиям, которые не включены в образовательные программы и были приобретены за счет средств родителей», – говорится в сообщении.
В прокуратуре указали на то, что школьные библиотеки не укомплектованы учебниками и пособиями.
По информации ведомства, прокуратура внесла 13 представлений руководителям школ: ГБОУ Образовательный центр им Ревякина», гимназий № 5 и 10, школ № 6, 9, 13, 18, 19, 20, 26, 27, 31, 41.
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Представители администрации учебных заведений публично не комментировали ситуацию.
Ранее сообщалось, что к началу учебного года в Севастополе не хватало около 300 учителей в среднеобразовательных школах. С 2020 года в городе стартовала программа «Земский учитель», согласно которой приезжающим на работу специалистам будут единоразово выплачивать 1 млн рублей.
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Вчера: Более полутысячи детей появились на свет в Крыму с начала года. Более 500 детей, среди которых семь двоен, родились в Крыму с начала года.
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Среда, 15 января 2020: В Крыму дирекцию школ наказывают за «ненадлежащий» контроль за учениками в соцсетях. Прокуратура Нахимовского района Севастополя привлекла к административной ответственности руководство школы и гимназии за ненадлежащий контроль за страницами учеников в социальных сетях.
Вторник, 14 января 2020: Крымчанам помогут рожать больше детей. Пособие на четвертого и последующих детей в семье планируют ввести в Крыму.
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