В школах Севастополя не хватает учебников

В 13 школах Севастополя не хватает учебников и пособий. Это выяснилось в ходе проверки прокуратуры города.

«Установлено, что учащиеся школ обучались по учебникам и учебным пособиям, которые не включены в образовательные программы и были приобретены за счет средств родителей», – говорится в сообщении.

В прокуратуре указали на то, что школьные библиотеки не укомплектованы учебниками и пособиями.

По информации ведомства, прокуратура внесла 13 представлений руководителям школ: ГБОУ Образовательный центр им Ревякина», гимназий № 5 и 10, школ № 6, 9, 13, 18, 19, 20, 26, 27, 31, 41.

Читайте: В Севастополе две школы оштрафованы за приобретение рабочих тетрадей за счет родителей

Представители администрации учебных заведений публично не комментировали ситуацию.

Ранее сообщалось, что к началу учебного года в Севастополе не хватало около 300 учителей в среднеобразовательных школах. С 2020 года в городе стартовала программа «Земский учитель», согласно которой приезжающим на работу специалистам будут единоразово выплачивать 1 млн рублей.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Более полутысячи детей появились на свет в Крыму с начала года. Более 500 детей, среди которых семь двоен, родились в Крыму с начала года.

Вчера : В Крыму резко подорожали школьные дискотеки. В Ялте резко подорожали школьные дискотеки.

Среда, 15 января 2020 : В Крыму дирекцию школ наказывают за «ненадлежащий» контроль за учениками в соцсетях. Прокуратура Нахимовского района Севастополя привлекла к административной ответственности руководство школы и гимназии за ненадлежащий контроль за страницами учеников в социальных сетях.

Вторник, 14 января 2020 : Крымчанам помогут рожать больше детей. Пособие на четвертого и последующих детей в семье планируют ввести в Крыму.