В Севастополе уничтожили около 200 деревьев ради туалета

Использованы материалы: Новости Крыма, Новый день
Регионы Крыма: Севастополь
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Январь 2020
18 января 2020
В общественной организации «Наш Севастополь», жители забили тревогу еще перед новым годом: в угоду элементам парка начали уничтожать деревья, за которыми сами жильцы ухаживали более 40 лет. Кроме того, снесли деревца, посаженные всего два года назад. Да и проект парка вызывает у жителей нарекания.
Поскольку чиновники на возмущение горожан не реагировали, они обратились к общественникам. Те организовали встречу жителей с представителями профильного ведомства.
«На место выехал начальник управления благоустройства Николай Аралин. Чиновник пытался убедить присутствующий актив жителей в том, что под нож были пущены больные деревья, – рассказали в общественной организации «Наш Севастополь». – На ремарку о том, что два года назад ГБУ «Парки и скверы» проводили обследование зеленых насаждений и признали их здоровыми, чиновник ответил: «Два года для сороколетних – пятидесятилетних деревьев – это большой срок. За это время они могли заболеть. На этом участке росло около 800 зеленых насаждений, из них спилено было менее 200».
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Тем не менее, жители, осматривая спиленные стволы, отметили, что деревья вполне здоровы. И пришли к выводу, что уничтожили их просто для того, чтобы установить скейт-площадку, скалодром, туалет и прочие элементы парка.
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