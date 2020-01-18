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Власть -> Коммунальное хозяйство

В Севастополе уничтожили около 200 деревьев ради туалета

Суббота
18 января 2020
10:10

Использованы материалы: Новости Крыма, Новый день

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Январь 2020
18 января 2020


В Севастополе во время строительства нового парка на улице Николая Музыки спилили почти 200 деревьев.

В общественной организации «Наш Севастополь», жители забили тревогу еще перед новым годом: в угоду элементам парка начали уничтожать деревья, за которыми сами жильцы ухаживали более 40 лет. Кроме того, снесли деревца, посаженные всего два года назад. Да и проект парка вызывает у жителей нарекания.

Поскольку чиновники на возмущение горожан не реагировали, они обратились к общественникам. Те организовали встречу жителей с представителями профильного ведомства.

«На место выехал начальник управления благоустройства Николай Аралин. Чиновник пытался убедить присутствующий актив жителей в том, что под нож были пущены больные деревья, – рассказали в общественной организации «Наш Севастополь». – На ремарку о том, что два года назад ГБУ «Парки и скверы» проводили обследование зеленых насаждений и признали их здоровыми, чиновник ответил: «Два года для сороколетних – пятидесятилетних деревьев – это большой срок. За это время они могли заболеть. На этом участке росло около 800 зеленых насаждений, из них спилено было менее 200».

Читайте: В Севастополе уничтожили около 200 деревьев ради туалета

Тем не менее, жители, осматривая спиленные стволы, отметили, что деревья вполне здоровы. И пришли к выводу, что уничтожили их просто для того, чтобы установить скейт-площадку, скалодром, туалет и прочие элементы парка.

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