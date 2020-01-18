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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

В Севастополе на борьбу с нарушителями правил дорожного движения вышли мошенники

Суббота
18 января 2020
08:59

Использованы материалы: Новости Крыма, Новый день

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Январь 2020
18 января 2020


В Севастополе на борьбу с нарушителями правил дорожного движения вышли мошенники

© Новый день

В Севастополе на борьбу с нарушителями правил парковки вышли мошенники.

Подобные нарушения в городе встречаются довольно часто, особенно в центре: организованных парковок не хватает, автомобилисты бросают «железных коней», где попало. И в последнее время владельцы машин обнаруживают на лобовом стекле, под дворниками, «извещения», распечатанные на обычном принтере, примерно такого содержания:

«Вы нарушили правила парковки. Все зафиксировано на фото. Переведите на электронный кошелек 490 рублей в течение двух дней, иначе данные о нарушении будут переданы в ГИБДД, и тогда Вам придется заплатить 3000 рублей».

Многие, спеша отделаться малой кровью, требуемую сумму переводят.

Юристы подтверждают: любой, ставший свидетелем нарушения Правил дорожного движения, имеет право его зафиксировать и передать информацию на сайт Госавтоинспекции для привлечения нарушителя к административной ответственности. Есть лишь маленький нюанс: свидетель должен зарегистрироваться и оставить о себе полную информацию, анонимки на сайте не принимаются.

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«Представьте вот эту криминальную личность, которая вымогает деньги, а если вы не выполнили его требования, направляет информацию о вас в ГАИ,– цитирует СТВ адвоката Александра Рудя. – Будет ли это иметь место? Конечно же, не будет».

В случае нарушения правил дорожного движения, уведомление о штрафе направляется на официальном бланке на адрес, по которому зарегистрирован владелец автомобиля. Сумма штрафа за неправильную парковку варьируется от 1 тыс до 5 тыс рублей в зависимости о места, где зафиксировано нарушение. А с «извещениями», обнаруженными на лобовом стекле, можно смело обращаться в полицию.

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Четверг, 16 января 2020: ФСБ задержала троих крымчан с шестью килограммами марихуаны. Сотрудники ФСБ совместно с транспортными полицейскими и таможенниками задержали троих жителей Евпатории, подозреваемых в выращивании и сбыте марихуаны в крупных размерах.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/18/v-sevastopole-na-borbu-s-narushitelyami-pravil-dorozhnogo-dvizheniya-vyshli-moshenniki-126955/

 
 

Суды, прокуратура, полиция

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