В Севастополе на борьбу с нарушителями правил дорожного движения вышли мошенники

© Новый день

В Севастополе на борьбу с нарушителями правил парковки вышли мошенники.

Подобные нарушения в городе встречаются довольно часто, особенно в центре: организованных парковок не хватает, автомобилисты бросают «железных коней», где попало. И в последнее время владельцы машин обнаруживают на лобовом стекле, под дворниками, «извещения», распечатанные на обычном принтере, примерно такого содержания:

«Вы нарушили правила парковки. Все зафиксировано на фото. Переведите на электронный кошелек 490 рублей в течение двух дней, иначе данные о нарушении будут переданы в ГИБДД, и тогда Вам придется заплатить 3000 рублей».

Многие, спеша отделаться малой кровью, требуемую сумму переводят.

Юристы подтверждают: любой, ставший свидетелем нарушения Правил дорожного движения, имеет право его зафиксировать и передать информацию на сайт Госавтоинспекции для привлечения нарушителя к административной ответственности. Есть лишь маленький нюанс: свидетель должен зарегистрироваться и оставить о себе полную информацию, анонимки на сайте не принимаются.

Читайте: Защита находящегося в СИЗО экс-мэра Евпатории пытается изменить суд

«Представьте вот эту криминальную личность, которая вымогает деньги, а если вы не выполнили его требования, направляет информацию о вас в ГАИ,– цитирует СТВ адвоката Александра Рудя. – Будет ли это иметь место? Конечно же, не будет».

В случае нарушения правил дорожного движения, уведомление о штрафе направляется на официальном бланке на адрес, по которому зарегистрирован владелец автомобиля. Сумма штрафа за неправильную парковку варьируется от 1 тыс до 5 тыс рублей в зависимости о места, где зафиксировано нарушение. А с «извещениями», обнаруженными на лобовом стекле, можно смело обращаться в полицию.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : В Керчи закрыли два отдела полиции. В Керчи сокращают отделы полиции №1 и №2.

Вчера : В Севастополе возбудили уголовное дело из-за вырубки краснокнижной сосны. В Севастополе прокуратура возбудила уголовное дело по факту вырубки краснокнижной сосны.

Четверг, 16 января 2020 : С февраля для детей меняются правила пересечения админграницы Крыма с Херсонской областью. В Госпогранслужбе Украины напоминают о вступлении в силу с 9 февраля 2020 года изменений в порядок пересечения админграницы между Крымом и Херсонской областью для детей.

Четверг, 16 января 2020 : ФСБ задержала троих крымчан с шестью килограммами марихуаны. Сотрудники ФСБ совместно с транспортными полицейскими и таможенниками задержали троих жителей Евпатории, подозреваемых в выращивании и сбыте марихуаны в крупных размерах.