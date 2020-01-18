В Крыму вынесли приговор капитану затонувшего катера

Судакский городской суд Республики Крым вынес обвинительный приговор в отношении судовладельца маломерного судна – катера «Камелот», совершившего преступление, предусмотренное ч.2 ст.263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, лицом управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Судебного департамента в Республике Крым.

Напомним, 5 сентября 2019 года маломерное судно под управлением вышеуказанного лица в акватории г. Судак, попав в шторм, затонуло. При этом находившиеся на судне пассажиры вместе с судоводителем оказались в открытом море на значительном удалении от берега. Через непродолжительный период времени, в результате затопления указанного маломерного судна, одна из его пассажирок погибла.

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Суд, всестороннее изучив материалы дела, признал судовладельца виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год два месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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