Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Суды, прокуратура, полиция

В Крыму вынесли приговор капитану затонувшего катера

Суббота
18 января 2020
13:43

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Январь 2020
18 января 2020


Судакский городской суд Республики Крым вынес обвинительный приговор в отношении судовладельца маломерного судна – катера «Камелот», совершившего преступление, предусмотренное ч.2 ст.263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, лицом управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Судебного департамента в Республике Крым.

Напомним, 5 сентября 2019 года маломерное судно под управлением вышеуказанного лица в акватории г. Судак, попав в шторм, затонуло. При этом находившиеся на судне пассажиры вместе с судоводителем оказались в открытом море на значительном удалении от берега. Через непродолжительный период времени, в результате затопления указанного маломерного судна, одна из его пассажирок погибла.

Читайте: Крымские газовщики устроили свалку в Алуште

Суд, всестороннее изучив материалы дела, признал судовладельца виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год два месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Крыму предприниматель пойдет под суд за милионные долги. Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и Севастополю завершило расследование уголовного дела в отношении генерального директора севастопольского ООО «Холдинг «Южный», обвиняемого в невыплате зарплаты работникам предприятия.

Сегодня: На российского режиссера подадут в суд из-за призывов не ездить в Крым. Журналист и блогер Олег Лурье намерен подать иск в суд на режиссера и общественного деятеля Григория Амнуэля за «распространение сведений, порочащих честь и достоинство россиян».

Сегодня: В Севастополе на борьбу с нарушителями правил дорожного движения вышли мошенники. В Севастополе на борьбу с нарушителями правил парковки вышли мошенники.

Вчера: В Керчи закрыли два отдела полиции. В Керчи сокращают отделы полиции №1 и №2.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/18/v-krymu-vynesli-prigovor-kapitanu-zatonuvshego-katera-126963/

 
 

Суды, прокуратура, полиция

В Севастополе на борьбу с нарушителями правил дорожного движения вышли мошенники

В Севастополе на борьбу с нарушителями правил дорожного движения вышли мошенники

В Киеве будут судить «единороса» из Севастополя

В Киеве будут судить «единороса» из Севастополя

В Севастополе перед судом предстанет серийный педофил

В Севастополе перед судом предстанет серийный педофил

ФСБ упростила пограничный режим вдоль побережья Крыма

ФСБ упростила пограничный режим вдоль побережья Крыма

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

«Сравнила цены, пришла в ужас»: пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма

«Сравнила цены, пришла в ужас»: пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма

Спроса нет: количество поездов в Крым сократили вдвое

Спроса нет: количество поездов в Крым сократили вдвое

«Крым не ваш»: бизнесмен Зубков обратился к Путину

«Крым не ваш»: бизнесмен Зубков обратился к Путину

Власти Ялты заявили, что перешли к «жестким мерам» в отношении грубых водителей автобусов

Власти Ялты заявили, что перешли к «жестким мерам» в отношении грубых водителей автобусов

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.