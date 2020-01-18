В Крыму предприниматель пойдет под суд за милионные долги

Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и Севастополю завершило расследование уголовного дела в отношении генерального директора севастопольского ООО «Холдинг «Южный», обвиняемого в невыплате зарплаты работникам предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что гендиректор фирмы с сентября 2018 года по апрель 2019 года не выплачивал зарплату своим сотрудникам, а с июня по сентябрь 2018 года выплачивал зарплату ниже установленного законом размера.

По состоянию на апрель прошлого года на предприятии образовалась задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной плате на общую сумму 6,9 млн рублей перед 54 работниками.

«Также в ходе следствия установлено, что генеральный директор, имея возможность выплачивать зарплату работникам за счет сумм денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Холдинг «Южный», израсходовал на иные цели более 12 млн рублей», – отметили в пресс-службе.

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Благодаря принятым следствием мерам задолженность по заработной плате перед пострадавшими работниками в настоящее время активно погашается руководством холдинга.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

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