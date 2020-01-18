Снег и -9: дойдет ли в Крым резкое похолодание из России

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2020
Январь 2020
18 января 2020
© Новости Крыма
Какой будет погода на следующей неделе, рассказали в республиканском Гидрометцентре.
В течение следующей недели дневная температура в Крыму будет преимущественно плюсовой и в некоторых районах может достигать +6 градусов. Осадков будет немного, но все же ожидается выпадение мокрого снега.
«Мы пока не прогнозируем никаких вторжений из Арктики. Пока все процессы идут по северу Европы и нас не касаются. В середине недели, 22 и 23 января, может пойти мокрый снег. Ночные температуры будут колебаться от 0 до -5 градусов, а днем +1…+6. В пятницу и субботу ожидаем местами мокрый снег, ночью может стать холоднее: -4…-9 градусов, а днем – около нуля», - рассказали в Гидрометцентре Крыма.
Читайте: Прогноз погоды в Крыму на вторник 7 января
Также синоптики добавили, что в ближайшее время водохранилища полуострова будут оставаться полупустыми, так как обильных осадков не предвидится.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в комментарии «Российской газете» заявила о похолодании в центральных и северо-западных регионах России в конце следующей неделе. По ее данным, до 23 января в этих регионах будут наблюдаться рекордно теплые температуры, а позже выпадет небольшой снег и дневная температура понизится до -1…-6 градусов днем.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на субботу 18 января. Сегодня в Крыму ожидается снег. Температура воздуха днем составит от –1 до +5, ближайшей ночью от –2 до +3 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 64 до 91 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.
Вчера: Крым встретит Крещение без сильных морозов. В Крещение Господне и в крещенскую ночь на полуострове не ожидается традиционных крепких морозов.
Вчера: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 17 января. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от –1 до +6, ближайшей ночью от –1 до +5 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 59 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.
Четверг, 16 января 2020: Прогноз погоды в Крыму на четверг 16 января. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от –2 до +6, ближайшей ночью от –1 до +6 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 55 до 95 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/18/sneg-i-9-doidet-li-v-krym-rezkoe-poholodanie-iz-rossii-126974/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
17:57 Задержан очередной соратник экс-губернатора Севастополя
17:21 Снег и -9: дойдет ли в Крым резкое похолодание из России
16:51 Серов хочет просить у Рады простить ему визиты в Крым и пустить в Киев
15:04 В школах Севастополя не хватает учебников
14:28 В Крыму предприниматель пойдет под суд за милионные долги
13:43 В Крыму вынесли приговор капитану затонувшего катера
13:06 На российского режиссера подадут в суд из-за призывов не ездить в Крым
12:26 От анализов до диагнозов: в Севастополе создали базу всех пациентов