Серов хочет просить у Рады простить ему визиты в Крым и пустить в Киев

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Об этом сообщил его пиар-менеджер Александр Орлов.
По его словам, для этого в коллективе артиста готовят обращение к украинскому парламенту с просьбой позволить ему приехать в Киев. Орлов также добавил, что документ хотят обнародовать в ближайшие дни.
«Мы хотим приехать с чистым сердцем, чистой совестью. Потому что Александр Николаевич родился на Украине (в Николаевской области – КР) и у него такой возраст (артисту 68 лет), что он хотел бы навестить родных и близких, побывать на могиле матери. Тут представилась такая возможность, но почему-то его расценивают как оккупанта, нехорошего человека. Мы ничего плохого не делали, поем многие песни на украинском языке, в нашем коллективе работают люди из Украины», – сказал он.
По словам Орлова, необходимость концертов Серова в Крыму после событий 2014-го года обусловлена «личными причинами».
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«Дело в том, что Александр Серов проходил военную службу в армии на морфлоте в Севастополе. Поступило приглашение от его сослуживцев, которые остались в Севастополе. Они уже в возрасте все. У одного из друзей был юбилей и он пригласил Александра Николаевича выступить в Севастополе. Поэтому и концерт был там дан. У нас не было тура по Крыму, как у других исполнителей. А концерт в Симферополе был проведен, чтобы окупить дорогу коллективу, затраты на эту поездку», – пояснил Орлов.
Пиар-менеджер артиста утверждает, что в команде Серова «не знали особенностей законодательства Украины», и сейчас они признают нарушение.
«Мы, честное слово, не знали, что нужно пересекать границу через Украину. И мы, действительно, виноваты в том, что не так пересекли. Мы готовы признать это. Мы признаем позицию Украины, жалеем, что все так получилось», – сказал пиар-менеджер.
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