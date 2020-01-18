Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Stars -> Звезды в Крыму

Серов хочет просить у Рады простить ему визиты в Крым и пустить в Киев

Суббота
18 января 2020
16:51

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Январь 2020
18 января 2020


Серов хочет просить у Рады простить ему визиты в Крым и пустить в Киев

© Крым.реалии

Вопрос выступления российского артиста Александра Серова в Киеве пока не решен и будет зависеть от того, впустят ли его в Украину.

Об этом сообщил его пиар-менеджер Александр Орлов.

По его словам, для этого в коллективе артиста готовят обращение к украинскому парламенту с просьбой позволить ему приехать в Киев. Орлов также добавил, что документ хотят обнародовать в ближайшие дни.

«Мы хотим приехать с чистым сердцем, чистой совестью. Потому что Александр Николаевич родился на Украине (в Николаевской области – КР) и у него такой возраст (артисту 68 лет), что он хотел бы навестить родных и близких, побывать на могиле матери. Тут представилась такая возможность, но почему-то его расценивают как оккупанта, нехорошего человека. Мы ничего плохого не делали, поем многие песни на украинском языке, в нашем коллективе работают люди из Украины», – сказал он.

По словам Орлова, необходимость концертов Серова в Крыму после событий 2014-го года обусловлена «личными причинами».

Читайте: Итальянский певец Аль Бано отрицает якобы свои слова о «российском Крыме»

«Дело в том, что Александр Серов проходил военную службу в армии на морфлоте в Севастополе. Поступило приглашение от его сослуживцев, которые остались в Севастополе. Они уже в возрасте все. У одного из друзей был юбилей и он пригласил Александра Николаевича выступить в Севастополе. Поэтому и концерт был там дан. У нас не было тура по Крыму, как у других исполнителей. А концерт в Симферополе был проведен, чтобы окупить дорогу коллективу, затраты на эту поездку», – пояснил Орлов.

Пиар-менеджер артиста утверждает, что в команде Серова «не знали особенностей законодательства Украины», и сейчас они признают нарушение.

«Мы, честное слово, не знали, что нужно пересекать границу через Украину. И мы, действительно, виноваты в том, что не так пересекли. Мы готовы признать это. Мы признаем позицию Украины, жалеем, что все так получилось», – сказал пиар-менеджер.

Новости Крыма сообщали ранее:

Четверг, 2 января 2020: Регина Тодоренко обратилась с громким призывом к миру из-за Крыма. Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, похвалилась новогодним видео из солнечного Бали и призвала всех к миру, затронув при этом тему Крыма.

Пятница, 27 декабря 2019: Московский артист обвинил крымчан в попытке стрясти с него круглую сумму. Певец Данко (Александр Фадеев) обвинил крычман в попытке стрясти с него круглую сумму ни за что.

Четверг, 19 декабря 2019: Джеки Чана позвали поплавать на «Князе Владимире». Известному китайскому актеру Джеки Чану подарили сертификат на путешествие в 2020 году на лайнере «Князь Владимир».

Вторник, 10 декабря 2019: Скандальный актер Панин «пристроился сварщиком» в Крыму. А на обратной дороге актер устроил дебош в самолете и хотел развернуть его до Турции.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/18/serov-hochet-prosit-u-rady-prostit-emu-vizity-v-krym-i-pustit-v-kiev-126976/

 
 

Звезды в Крыму

Серов хочет просить у Рады простить ему визиты в Крым и пустить в Киев

Серов хочет просить у Рады простить ему визиты в Крым и пустить в Киев

Регина Тодоренко обратилась с громким призывом к миру из-за Крыма

Регина Тодоренко обратилась с громким призывом к миру из-за Крыма

Московский артист обвинил крымчан в попытке стрясти с него круглую сумму

Московский артист обвинил крымчан в попытке стрясти с него круглую сумму

Скандальный актер Панин «пристроился сварщиком» в Крыму

Скандальный актер Панин «пристроился сварщиком» в Крыму

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

«Сравнила цены, пришла в ужас»: пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма

«Сравнила цены, пришла в ужас»: пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма

Спроса нет: количество поездов в Крым сократили вдвое

Спроса нет: количество поездов в Крым сократили вдвое

«Крым не ваш»: бизнесмен Зубков обратился к Путину

«Крым не ваш»: бизнесмен Зубков обратился к Путину

Власти Ялты заявили, что перешли к «жестким мерам» в отношении грубых водителей автобусов

Власти Ялты заявили, что перешли к «жестким мерам» в отношении грубых водителей автобусов

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.