Прогноз погоды в Крыму на субботу 18 января

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18 января 2020
Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 18 января.
В Симферополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 81 процентов. Ветер восточный до 6 м/с. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +2, ближайшей ночью от –1 до +1 градусов.
В Ялте пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 89 процентов. Ветер северный до 1 м/с. Температура воздуха сегодня днем от –1 до +1, ближайшей ночью от –3 до –1 градусов.
В Севастополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 78 процентов. Ветер северо-восточный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 2 до 5, ближайшей ночью от 2 до 3 градусов выше нуля.
В Феодосии в течения дня - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 82 процентов. Ветер северо-восточный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 2 до 4, ближайшей ночью от 2 до 4 градусов выше нуля.
В Керчи утром и днем - пасмурная погода, вечером - небольшой снег. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 86 процентов. Ветер восточный до 10 м/с. Температура воздуха днем от 1 до 3, ближайшей ночью от 1 до 3 градусов выше нуля.
В Евпатории пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 79 процентов. Ветер восточный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 2 до 4, ближайшей ночью от 2 до 4 градусов выше нуля.
В Джанкое пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 80 процентов. Ветер восточный до 5 м/с. Температура воздуха сегодня днем от +1 до +3, ближайшей ночью от 0 до +2 градусов.
В Армянске пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 87 процентов. Ветер восточный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 1 до 3, ближайшей ночью от 1 до 3 градусов выше нуля.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 9 градусов тепла. По городам: в бухте Ласпи - 9, в Евпатории - 8, в Керчи - 7, в Массандре - 9, в Рыбачьем - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 8, в Феодосии - 8, в Ялте - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 6 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 23, на Кипре - 17, в Одессе - 5, в Сочи - 11, в Турции - 20, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.
Читайте: Прогноз погоды в Крыму на четверг 16 января
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Вчера: Крым встретит Крещение без сильных морозов. В Крещение Господне и в крещенскую ночь на полуострове не ожидается традиционных крепких морозов.
Вчера: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 17 января. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от –1 до +6, ближайшей ночью от –1 до +5 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 59 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.
Четверг, 16 января 2020: Прогноз погоды в Крыму на четверг 16 января. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от –2 до +6, ближайшей ночью от –1 до +6 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 55 до 95 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.
Среда, 15 января 2020: Крымчанам уже пообещали аномальную жару летом. Крыму не стоит рассчитывать на то, что температура воздуха придет в норму - жаркое лето и теплая зима были совсем неслучайно.
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