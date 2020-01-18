От анализов до диагнозов: в Севастополе создали базу всех пациентов

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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18 января 2020
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Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения города.
«На «умной» площадке расположился комплекс информационной, телекоммуникационной и инженерной инфраструктуры… Одна из систем – архив медицинских изображений. Он открывает перед врачами удаленный доступ к цифровым изображениям в электронной медицинской карте пациента. Здесь собраны все карты, исследования, результаты инструментальной диагностики», - отметил главный врач севастопольского онкологического диспансера Василий Ощепков.
По его словам, нововведение не только упростит работу специалистов с лабораторными и рентгенологическими исследованиями, но и поможет максимально точно ставить диагноз, наблюдать за динамикой новообразований.
Новая информация о пациентах поступает с врачебных компьютеров напрямую в серверную, а уже имеющиеся данные сейчас находится на этапе архивирования.«Есть случаи, когда больные обследуются в других городах, и могут возникнуть проблемы с логистикой. А благодаря ЦОД проще пациентам и нам проще. Когда смотрим выборку по годам, можем открыть контрольные зоны и смотреть, в какую сторону они изменяются. Не нужно гонять человека за выписками. Перед нами открывается реальная картина. Мы можем по миллиметру померить, дать уже конкретные рекомендации», - сказал врач-рентгенолог онкологического диспансера Олег Бакликов.
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ЦОД создан в рамках национального проекта «Здравоохранение». Бесперебойную работу комплекса организовали с помощью современных технологий. Сервер размещен в специализированном транспортном контейнере, оборудованном системами кондиционирования, наблюдения, безопасности. Контролируют ЦОД четыре специалиста медицинского информационно-аналитического центра.
«Это – один из первых этапов информатизации Севздрава. Мы создаем базис. В 2020 году планируем модернизировать, дооснащать ЦОД дополнительными серверами, а медицинские организации оснащать собственными серверными, чтобы максимально информатизировать сферу здравоохранения», - заключил первый заместитель директора ГБУ Севастополя «Медицинский информационно-аналитический центр» Андрей Ефремов.
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Вчера: Автомобили крымской «скорой помощи» в Крыму оборудовали «тревожными кнопками». Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи и территориальное управление Росгвардии подписали соглашение об оказании услуг по охране медицинского персонала.
Понедельник, 13 января 2020: В Крыму сообщили о нехватке автомобилей «скорой помощи». Руководство Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи собирается просить региональное правительство о финансовой помощи на закупку автомобилей «скорой».
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Пятница, 10 января 2020: Путин назвал плачевным состояние медицины в Крыму. Президент России Владимир Путин назвал плачевным состояние медицинской отрасли в Крыму и поручил сформулировать конкретные предложения по улучшению ситуации.
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