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Власть -> Проблемы здравоохранения

От анализов до диагнозов: в Севастополе создали базу всех пациентов

Суббота
18 января 2020
12:26

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

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Январь 2020
18 января 2020


От анализов до диагнозов: в Севастополе создали базу всех пациентов

© Новости Крыма

В Севастополе начал работу центр обработки данных (ЦОД), который собирает и обрабатывает информацию о пациентах со всех городских поликлиник и больниц.

Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения города.

«На «умной» площадке расположился комплекс информационной, телекоммуникационной и инженерной инфраструктуры… Одна из систем – архив медицинских изображений. Он открывает перед врачами удаленный доступ к цифровым изображениям в электронной медицинской карте пациента. Здесь собраны все карты, исследования, результаты инструментальной диагностики», - отметил главный врач севастопольского онкологического диспансера Василий Ощепков.

По его словам, нововведение не только упростит работу специалистов с лабораторными и рентгенологическими исследованиями, но и поможет максимально точно ставить диагноз, наблюдать за динамикой новообразований.

Новая информация о пациентах поступает с врачебных компьютеров напрямую в серверную, а уже имеющиеся данные сейчас находится на этапе архивирования.«Есть случаи, когда больные обследуются в других городах, и могут возникнуть проблемы с логистикой. А благодаря ЦОД проще пациентам и нам проще. Когда смотрим выборку по годам, можем открыть контрольные зоны и смотреть, в какую сторону они изменяются. Не нужно гонять человека за выписками. Перед нами открывается реальная картина. Мы можем по миллиметру померить, дать уже конкретные рекомендации», - сказал врач-рентгенолог онкологического диспансера Олег Бакликов.

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ЦОД создан в рамках национального проекта «Здравоохранение». Бесперебойную работу комплекса организовали с помощью современных технологий. Сервер размещен в специализированном транспортном контейнере, оборудованном системами кондиционирования, наблюдения, безопасности. Контролируют ЦОД четыре специалиста медицинского информационно-аналитического центра.

«Это – один из первых этапов информатизации Севздрава. Мы создаем базис. В 2020 году планируем модернизировать, дооснащать ЦОД дополнительными серверами, а медицинские организации оснащать собственными серверными, чтобы максимально информатизировать сферу здравоохранения», - заключил первый заместитель директора ГБУ Севастополя «Медицинский информационно-аналитический центр» Андрей Ефремов.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Автомобили крымской «скорой помощи» в Крыму оборудовали «тревожными кнопками». Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи и территориальное управление Росгвардии подписали соглашение об оказании услуг по охране медицинского персонала.

Понедельник, 13 января 2020: В Крыму сообщили о нехватке автомобилей «скорой помощи». Руководство Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи собирается просить региональное правительство о финансовой помощи на закупку автомобилей «скорой».

Понедельник, 13 января 2020: Севастопольские врачи будут получать премии за выявление онкозаболеваний. Севастопольские медики, как и их коллеги в России, с 1 января могут претендовать на получение премии за выявление онкозаболеваний в процессе диспансеризации или профилактических медицинских осмотров.

Пятница, 10 января 2020: Путин назвал плачевным состояние медицины в Крыму. Президент России Владимир Путин назвал плачевным состояние медицинской отрасли в Крыму и поручил сформулировать конкретные предложения по улучшению ситуации.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/18/ot-analizov-do-diagnozov-v-sevastopole-sozdali-bazu-vseh-patsientov-126913/

 
 

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