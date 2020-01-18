На российского режиссера подадут в суд из-за призывов не ездить в Крым

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом Лурье сообщил в своем блоге.
«Я подаю к Амнуэлю Григорию Марковичу, 1957 года рождения, иск в суд в связи с распространением им недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство граждан Российской Федерации», – написал журналист.
По мнению Лурье, Амнуэль должен ответить в суде за свои слова, сказанные на телевизионных ток-шоу. Истец в своем блоге приводит некоторые заявления режиссера:
«С какого века Крым это русская земля? Он российский был всего 200 лет. Никто историю не знает. Я не езжу принципиально на оккупированные территории и вам не советую поддерживать такие действия».
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«Советские памятники являются наследием оккупационного советского режима в Польше, который связан с кровью Катыни, и им не место на польской территории».
«России нужно покаяться за коммунистический террор… Беда русских в том, что они совершают преступления, но считают, что все делают правильно!».
«Все резидентуры Советского Союза в Германии в период до тридцать пятого или третьего года и в период выборов были направлены на победу партии Гитлера».
Сумму иска Лурье пока не озвучивает, но отмечает, что она «очень большая» и будет названа в самое ближайшее время, когда суд примет иск.
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