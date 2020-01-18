Крымские ученые нашли в Турции артефакты IV века до нашей эры

Преподаватели и студенты Севастопольского государственного университета приняли участие в археологических раскопках в Турции. Молодые ученые нашли ряд артефактов в недостроенном колодце IV в. до н.э. древнего города Милет.

Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Наиболее интересные находки сделаны при раскопках недостроенного колодца IV в. до н.э., где в большом количестве представлены целые и фрагментированные терракотовые статуэтки животных и божеств культа Диониса, таких как сатиры и силены, маски актеров.

Часть статуэток связана с культом Афродиты», - рассказали участники исследования.

В СевГУ отметили, что раскопки, проведенные в 2019 году, оказались продуктивными, поэтому севастопольцев пригласили принять участие и в дальнейших исследованиях.

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Исследования древнего Милета российскими специалистами долгое время не проводились, однако в прошлом году после перерыва в шесть лет российские археологи из Государственного Эрмитажа возобновили работу в рамках проекта Германского археологического института и Гамбургского университета. За время проведения раскопок были обнаружены жилые и хозяйственные постройки IV – II вв. до н.э.

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