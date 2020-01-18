Крымские ученые нашли в Турции артефакты IV века до нашей эры

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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18 января 2020
Об этом сообщает пресс-служба вуза.
«Наиболее интересные находки сделаны при раскопках недостроенного колодца IV в. до н.э., где в большом количестве представлены целые и фрагментированные терракотовые статуэтки животных и божеств культа Диониса, таких как сатиры и силены, маски актеров.
Часть статуэток связана с культом Афродиты», - рассказали участники исследования.
В СевГУ отметили, что раскопки, проведенные в 2019 году, оказались продуктивными, поэтому севастопольцев пригласили принять участие и в дальнейших исследованиях.
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Исследования древнего Милета российскими специалистами долгое время не проводились, однако в прошлом году после перерыва в шесть лет российские археологи из Государственного Эрмитажа возобновили работу в рамках проекта Германского археологического института и Гамбургского университета. За время проведения раскопок были обнаружены жилые и хозяйственные постройки IV – II вв. до н.э.
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Четверг, 16 января 2020: Крымчан зовут участвовать в разработке «мусорной карты полуострова». В Министерстве ЖКХ РК разработали электронную схему обращения с отходами, передает пресс-служба ведомства.
Среда, 15 января 2020: В Севастополе открыли школу за миллиард рублей. В Севастополе прошла церемония открытия «Инженерной школы» на проспекте Античном, где детям будут преподавать науки с уклоном в инженерные и медицинские специальности.
Понедельник, 13 января 2020: Аксенов пообещал построить в Крыму новые «объекты здравоохранения». Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал построить на территории Крыма 7 новых объектов здравоохранения.
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