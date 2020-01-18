Крымчанин угнал у собутыльника машину и разбил ее

Сотрудники полиции задержали жителя Симферополя по подозрению в угоне автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Как рассказали в ведомстве, 32-летний житель крымской столицы обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля, который был припаркован у его дома. По «горячим следам» правоохранители задержали 25-летнего гражданина, ранее судимого за имущественные преступления.

«Со слов подозреваемого, после совместного распития спиртных напитков с пострадавшим он взял ключи от его автомобиля и поехал кататься по городу, но, не справившись с управлением, совершил ДТП, после чего скрылся с места аварии», – говорится в сообщении.

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Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лети лишения свободы.

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