Зубков о своих зоопарках: «Я их породил, я их и убью»

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Белогорск, Ялта
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Январь 2020
17 января 2020
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С таким депутатским запросом обратился в Министерство природных ресурсов и экологии России депутат Госдумы Антон Морозов.
Такая инициатива появилась в результате обращений граждан в нижнюю палату российского парламента после того как Белогорский районный суд Крыма 23 декабря принял решение о закрытии парка львов «Тайган» еще на один месяц.
Депутат Госдумы Антон Морозов утверждает, что также обратился в генеральную прокуратуру России «для проведения профилактики преступных деяний» в отношении парков Олега Зубкова российскими контролирующими органами в Крыму. Подтверждения этой информации из других источников в настоящее время нет.
Собственник ялтинского зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» в Белогорске Олег Зубков рассказал, что позитивно оценивает интерес российских депутатов Госдумы к проблеме его зоопарков. По его мнению, имидж российской власти Крыма страдает из-за конфликтной ситуации вокруг приостановки деятельности сафари-парка «Тайган».
«Сегодня против меня запущена вся административно-репрессивная машина. Однако мои парки стояли, стоят и будут стоять на крымской земле», – заявил крымский бизнесмен.
В то же время, Олег Зубков подчеркнул, что не заинтересован в придании его паркам российского федерального статуса.
Читайте: Зубков начал процедуру отказа от природоохранного статуса своих зоопарков в Крыму
«Я буду выступать против придания моим паркам статуса особо охраняемой природной территории федерального значения. Ибо «хрен редьки не слаще». Я уже сообщил общественности о том, что начал заниматься процедурой отказа от природоохранного статуса регионального значения у моих парков. А слов на ветер, как известно, я никогда не бросаю», – отметил крымский бизнесмен.
По словам Зубкова, статус особо охраняемой территории в российских реалиях не дает никаких преференций.
«Это при Украине статус объекта ПЗФ (природно-заповедного фонда) был престижен, к нему относились с пониманием. При России это еще одна возможность для государственного рэкета неугодных предпринимателей. Поэтому скоро в Крыму на два объекта ПЗФ может стать меньше. Я эти объекты породил, я их и убью», – сообщил собственник «Тайгана» и «Сказки».
По мнению Зубкова, проблемы его зоопарков – не единственные в Крыму. Он напомнил об экологической обстановке на полуострове, нареканий крымчан на сферу здравоохранения, невыполнении российских федеральных целевых программ и заявил, что эти вопросы также должны стать объектами внимания депутатов российского парламента.
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Среда, 25 декабря 2019: Зубков после закрытия «Тайгана»: «Мы несем миллионные убытки». Крымский бизнесмен Олег Зубков сообщил, что после решений судов о временном закрытии парка львов «Тайган», он несет многомиллионные убытки.
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