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Бизнес -> Ялтинский зоопарк и парк Тайган

Зубков о своих зоопарках: «Я их породил, я их и убью»

Пятница
17 января 2020
16:02

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Белогорск, Ялта

Новости за:
2020
Январь 2020
17 января 2020


Зубков о своих зоопарках: «Я их породил, я их и убью»

© Крым.реалии

В Госдуме России предложили придать крымским зоопаркам предпринимателя Олега Зубкова статус «особо охраняемой природной территории федерального значения».

С таким депутатским запросом обратился в Министерство природных ресурсов и экологии России депутат Госдумы Антон Морозов.

Такая инициатива появилась в результате обращений граждан в нижнюю палату российского парламента после того как Белогорский районный суд Крыма 23 декабря принял решение о закрытии парка львов «Тайган» еще на один месяц.

Депутат Госдумы Антон Морозов утверждает, что также обратился в генеральную прокуратуру России «для проведения профилактики преступных деяний» в отношении парков Олега Зубкова российскими контролирующими органами в Крыму. Подтверждения этой информации из других источников в настоящее время нет.

Собственник ялтинского зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» в Белогорске Олег Зубков рассказал, что позитивно оценивает интерес российских депутатов Госдумы к проблеме его зоопарков. По его мнению, имидж российской власти Крыма страдает из-за конфликтной ситуации вокруг приостановки деятельности сафари-парка «Тайган».

«Сегодня против меня запущена вся административно-репрессивная машина. Однако мои парки стояли, стоят и будут стоять на крымской земле», – заявил крымский бизнесмен.

В то же время, Олег Зубков подчеркнул, что не заинтересован в придании его паркам российского федерального статуса.

Читайте: Зубков начал процедуру отказа от природоохранного статуса своих зоопарков в Крыму

«Я буду выступать против придания моим паркам статуса особо охраняемой природной территории федерального значения. Ибо «хрен редьки не слаще». Я уже сообщил общественности о том, что начал заниматься процедурой отказа от природоохранного статуса регионального значения у моих парков. А слов на ветер, как известно, я никогда не бросаю», – отметил крымский бизнесмен.

По словам Зубкова, статус особо охраняемой территории в российских реалиях не дает никаких преференций.

«Это при Украине статус объекта ПЗФ (природно-заповедного фонда) был престижен, к нему относились с пониманием. При России это еще одна возможность для государственного рэкета неугодных предпринимателей. Поэтому скоро в Крыму на два объекта ПЗФ может стать меньше. Я эти объекты породил, я их и убью», – сообщил собственник «Тайгана» и «Сказки».

По мнению Зубкова, проблемы его зоопарков – не единственные в Крыму. Он напомнил об экологической обстановке на полуострове, нареканий крымчан на сферу здравоохранения, невыполнении российских федеральных целевых программ и заявил, что эти вопросы также должны стать объектами внимания депутатов российского парламента.

Новости Крыма сообщали ранее:

Суббота, 4 января 2020: Коммунисты в Крыму назвали ситуацию с зоопарками Зубкова «рейдерским захватом». Руководитель фракции КПРФ парламента Крыма Сергей Богатыренко назвал сложившуюся ситуацию вокруг крымских зоопарков «Сказка» и «Тайган» бизнесмена Олега Зубкова «чиновничьим беспределом» и «рейдерским захватом».

Четверг, 26 декабря 2019: Зубков сообщает о победе в суде по делу о «просроченном мясе». Крымский бизнесмен, владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и белогорского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков сообщает, что выиграл суд по протоколу ветслужбы о «биологических отходах».

Среда, 25 декабря 2019: Зубков после закрытия «Тайгана»: «Мы несем миллионные убытки». Крымский бизнесмен Олег Зубков сообщил, что после решений судов о временном закрытии парка львов «Тайган», он несет многомиллионные убытки.

Вторник, 24 декабря 2019: Аксенов назвал крымского бизнесмена Зубкова «чисто проукраинским персонажем». Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что бизнесмен, владелец зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков – «чисто проукраинский персонаж».

 

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Зубков о своих зоопарках: «Я их породил, я их и убью»

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