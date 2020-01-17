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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Житель Евпатории погиб на пожаре в жилом доме

Пятница
17 января 2020
16:40

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Евпатория

Новости за:
2020
Январь 2020
17 января 2020


Пожар в жилом доме в Евпатории унес жизнь человека. Это уже десятый случай гибели крымчан на пожарах с начала года.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС по республике.

«В МЧС поступило сообщение о пожаре одноэтажном жилом доме в Евпатории по ул. Софьи Перовской. К сожалению, на данном пожаре был обнаружен погибший, 1968 года рождения», – говорится в сообщении.

Площадь пожара составила пять квадратных метров. Огнем были уничтожены личные вещи.

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По данным МЧС, с начала года в Крыму ликвидировано 92 пожара, на которых был эвакуировано 666 человек. В результате происшествий десять человек погибли, семерых удалось спасти.

«Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, однако в МЧС крайне обеспокоены этим фактом», – отметили в ведомстве.

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