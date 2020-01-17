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Власть -> Коммунальное хозяйство

В Ялте затягивается ремонт на улицах Кирова, Блюхера и Свердлова

Пятница
17 января 2020
08:58

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Январь 2020
17 января 2020


В Ялте власти города продлили срок исполнения контракта по ремонту дороги на улицах Кирова, Блюхера, Свердлова.

Об этом сообщает администрация города.

«С целью завершения работ по капитальному ремонту дорог по улицам Кирова, Блюхера, Свердлова, срок исполнения контракта продлен», – говорится в сообщении.

Причины, по которым затягивается завершение ремонта, не указаны.

В августе 2019 года был объявлен конкурс по капитальному ремонту по улицам Блюхера, Кирова и Свердлова и ремонту междворовых проездов.

Позднее на перекрытом участке дороги на улице Блюхера в Ялте спилили около 20 деревьев.

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Ремонт дороги на Блюхера, который начался в конце октября 2019 года, критикуют жители района, так как дорога перекрыта от мостика на улице Пионерской до остановки «ул. Украинская». Жителям улиц Украинская, Блюхера и Грибоедова приходится ходить на работу пешком или объезжать на автобусе № 9 через улицу Руданского до Украинской сверху, а дальше спускаться пешком.

По плану подрядчика – крымского ООО «Альт-Эра» – окончание ремонтных работ было намечено на декабрь 2019 года.

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