В Ялте затягивается ремонт на улицах Кирова, Блюхера и Свердлова

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Ялта
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Январь 2020
17 января 2020
Об этом сообщает администрация города.
«С целью завершения работ по капитальному ремонту дорог по улицам Кирова, Блюхера, Свердлова, срок исполнения контракта продлен», – говорится в сообщении.
Причины, по которым затягивается завершение ремонта, не указаны.
В августе 2019 года был объявлен конкурс по капитальному ремонту по улицам Блюхера, Кирова и Свердлова и ремонту междворовых проездов.
Позднее на перекрытом участке дороги на улице Блюхера в Ялте спилили около 20 деревьев.
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Ремонт дороги на Блюхера, который начался в конце октября 2019 года, критикуют жители района, так как дорога перекрыта от мостика на улице Пионерской до остановки «ул. Украинская». Жителям улиц Украинская, Блюхера и Грибоедова приходится ходить на работу пешком или объезжать на автобусе № 9 через улицу Руданского до Украинской сверху, а дальше спускаться пешком.
По плану подрядчика – крымского ООО «Альт-Эра» – окончание ремонтных работ было намечено на декабрь 2019 года.
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