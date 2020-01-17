В Ялте снесут более 100 самовольно выстроенных капитальных объектов

В 2020 году власти Ялты намерены снести более 100 самовольно выстроенных капитальных объектов.

Об этом сообщила начальник департамента муниципального контроля администрации города Валентина Целентис. — То, что долгое время в Ялте считалось нормой, к примеру, на гараже построить здание в виде грибка, а потом сдавать его отдыхающим, пытаясь оформить как гостиницу, или шестиэтажные эллинги, все это останется в прошлом, — отметила Валентина Целентис и добавила, что в 2020-м году будет активизирована работа по выявлению и сносу всех самостроев.

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По данным начальника департамента муниципального контроля, уже есть решение о сносе более ста капитальных самостроев.

— Учитывая опыт Белгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Геленджика, мы понимаем, что без сносов не обойтись. Без этого нам никак не сделать Ялту современным курортным и туристическим центром, — подчеркнула Валентина Целентис.

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