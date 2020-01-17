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Власть -> Коммунальное хозяйство

В Симферополе построили только половину приюта для котов и собак

Пятница
17 января 2020
12:46

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Январь 2020
17 января 2020


В Симферополе закончен первый этап строительства приюта для животных, стоимостью в 50 миллионов рублей.

Об этом сообщается на сайте администрации города со ссылкой на начальника департамента капитального строительства администрации Симферополя Аллу Кудряшову.

«В 2018 году администрацией города было начато строительство приюта для животных. Проектом предусмотрена реализация объекта в два этапа. Первый – уже завершен, однако есть определенные замечания к подрядной организации по качеству строительно-монтажных работ, которые устраняются исполнителем», - сообщила Алла Кудряшова.

На первом этапе были возведены одноэтажное здание, хозяйственная зона, пищеблок и проведено обустройство вольеров. Комплекса хватит для содержания 148 животных.

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На втором этапе на территории будет возведена ветеринарная клиника, где будут лечить животных, содержащихся в приюте, а также стерилизовать их. Стоимость реализации второго этапа – 55 миллионов рублей.

Однако, как подчеркнула Кудряшова, в полномочия администрации не входит лечение животных. Кто будет оказывать медпомощь «четырехлапым» - еще придется определить.

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