Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Суды, прокуратура, полиция

В Севастополе возбудили уголовное дело из-за вырубки краснокнижной сосны

Пятница
17 января 2020
10:21

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Январь 2020
17 января 2020


В Севастополе прокуратура возбудила уголовное дело по факту вырубки краснокнижной сосны.

Как сообщает пресс-служба ведомства, возле торгового комплекса «Океан» на пр. Генерала Острякова в октябре 2019 года без разрешения Севприроднадзора были спилены три сосны пицундских, которые занесены в Красную книгу.

Дело возбудили по статье о «незаконной рубке лесных насаждений».

Читайте: На Ай-Петри практически все точки проката сноутюбингов оказались незаконными

«Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры», – говорится в сообщении.

В Севастополе инспекторы отдела охотничьего надзора совместно с лесничими усилили патрулирование лесов перед новогодними праздниками.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Керчи закрыли два отдела полиции. В Керчи сокращают отделы полиции №1 и №2.

Вчера: С февраля для детей меняются правила пересечения админграницы Крыма с Херсонской областью. В Госпогранслужбе Украины напоминают о вступлении в силу с 9 февраля 2020 года изменений в порядок пересечения админграницы между Крымом и Херсонской областью для детей.

Вчера: ФСБ задержала троих крымчан с шестью килограммами марихуаны. Сотрудники ФСБ совместно с транспортными полицейскими и таможенниками задержали троих жителей Евпатории, подозреваемых в выращивании и сбыте марихуаны в крупных размерах.

Вчера: В Крыму уничтожили восемь бомб времен войны. В Ленинском районе обнаружили восемь авиационных бомб времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба МЧС РК.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/17/v-sevastopole-vozbudili-ugolovnoe-delo-izza-vyrubki-krasnoknizhnoi-sosny-126917/

 
 

Суды, прокуратура, полиция

В Киеве будут судить «единороса» из Севастополя

В Киеве будут судить «единороса» из Севастополя

В Севастополе перед судом предстанет серийный педофил

В Севастополе перед судом предстанет серийный педофил

ФСБ упростила пограничный режим вдоль побережья Крыма

ФСБ упростила пограничный режим вдоль побережья Крыма

В Севастополе начали продавать краснокнижные подснежники

В Севастополе начали продавать краснокнижные подснежники

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Эксперты в Крыму не ждут увеличения турпотока из-за пуска поездов
СЮЖЕТ
Курортный сезон

Эксперты в Крыму не ждут увеличения турпотока из-за пуска поездов

Тренды недели

«Сравнила цены, пришла в ужас»: пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма

«Сравнила цены, пришла в ужас»: пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма

«Крым не ваш»: бизнесмен Зубков обратился к Путину

«Крым не ваш»: бизнесмен Зубков обратился к Путину

Власти Ялты заявили, что перешли к «жестким мерам» в отношении грубых водителей автобусов

Власти Ялты заявили, что перешли к «жестким мерам» в отношении грубых водителей автобусов

В Симферополе подрядчик промахнулся и установил рекламную конструкцию посреди тротуара

В Симферополе подрядчик промахнулся и установил рекламную конструкцию посреди тротуара

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.