В Севастополе возбудили уголовное дело из-за вырубки краснокнижной сосны

В Севастополе прокуратура возбудила уголовное дело по факту вырубки краснокнижной сосны.

Как сообщает пресс-служба ведомства, возле торгового комплекса «Океан» на пр. Генерала Острякова в октябре 2019 года без разрешения Севприроднадзора были спилены три сосны пицундских, которые занесены в Красную книгу.

Дело возбудили по статье о «незаконной рубке лесных насаждений».

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«Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры», – говорится в сообщении.

В Севастополе инспекторы отдела охотничьего надзора совместно с лесничими усилили патрулирование лесов перед новогодними праздниками.

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