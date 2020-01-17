В Севастополе возбудили уголовное дело из-за вырубки краснокнижной сосны

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Севастополь
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17 января 2020
Как сообщает пресс-служба ведомства, возле торгового комплекса «Океан» на пр. Генерала Острякова в октябре 2019 года без разрешения Севприроднадзора были спилены три сосны пицундских, которые занесены в Красную книгу.
Дело возбудили по статье о «незаконной рубке лесных насаждений».
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«Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры», – говорится в сообщении.
В Севастополе инспекторы отдела охотничьего надзора совместно с лесничими усилили патрулирование лесов перед новогодними праздниками.
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Сегодня: В Керчи закрыли два отдела полиции. В Керчи сокращают отделы полиции №1 и №2.
Вчера: С февраля для детей меняются правила пересечения админграницы Крыма с Херсонской областью. В Госпогранслужбе Украины напоминают о вступлении в силу с 9 февраля 2020 года изменений в порядок пересечения админграницы между Крымом и Херсонской областью для детей.
Вчера: ФСБ задержала троих крымчан с шестью килограммами марихуаны. Сотрудники ФСБ совместно с транспортными полицейскими и таможенниками задержали троих жителей Евпатории, подозреваемых в выращивании и сбыте марихуаны в крупных размерах.
Вчера: В Крыму уничтожили восемь бомб времен войны. В Ленинском районе обнаружили восемь авиационных бомб времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба МЧС РК.
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