В Севастополе под автостоянку вырубают миндальную аллею

© Форпост

В Севастополе на улице Горпищенко рядом с возводимым компанией «Севастопольстрой» жилым комплексом «Атмосфера» вырубают здоровые деревья миндаля.

Об этом рассказали местные жители, возмущенные действиями рабочих.

По их словам, вырубать деревья на аллее начали накануне, 16 января, и за день спилили половину растений. Всего, согласно выданному ООО «Специализированный застройщик Автотехника» порубочному билету, планируется снести 80 деревьев миндаля. Разрешительный документ был выдан 26 декабря 2019 года начальником управления благоустройства Николаем Аралиным. Напомним, буквально через несколько дней после этого правительство Севастополя передало функции выдачи порубочных билетов и разрешений на пересадку и обрезку всех видов зеленых насаждений в Севастополе Севприроднадзору.

При этом в акте расчета компенсации за снесенные деревья, составленном главным специалистом-экспертом отдела благоустройства Юлией Ломизовой, указано, что практически все предполагаемые к сносу деревья находились в удовлетворительном состоянии.

По словам жителей, представитель «СЗ Автотехника» в разговоре с ними объяснил вырубку деревьев тем, что на этом месте будет организована автостоянка.

«Но на каком основании там вырубаются деревья, если этот земельный участок находится за пределами огражденной стройплощадки? А мы где будем ходить? По трассе что ли? Я так думаю, они и второй ряд деревьев будут уничтожать, если на 80 деревьев выдали разрешение <…> Застройщики в городе уже, честно говоря, охамели», — возмущается одна из жителей, Оксана.

Читайте: В Ялте затягивается ремонт на улицах Кирова, Блюхера и Свердлова

По факту вырубки зеленых насаждений горожанка написала заявление в полицию и сообщила о происходящем через соцсети врио губернатора города Михаилу Развожаеву.

«У нас в районе зеленых насаждений практически нет, а там были такие шикарные большие деревья миндаля. У стариков просто слезы на глазах были вчера, когда деревья порубили. Даже представители полиции, когда я их вызвала, меня поддержали и посоветовали обратиться в Следственный комитет», — рассказала Оксана.

В Севприроднадзоре сообщили, что со своей стороны не могут проверить законность вырубки деревьев на улице Горпищенко, поскольку растения не краснокнижные. В этом случае выполнять надзорные функции должны сотрудники полиции.

«Надзор за такими действиями все-таки органы МВД осуществляют. Сейчас сложно оценить законность <вырубки>, имея те данные, которые есть, но если уже занимается этим полиция, то документы будут рассмотрены — что послужило основанием для сноса и насколько действия, которые совершились, соответствуют тому, что в разрешительных документах указано», — заверила руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Симферополе построили только половину приюта для котов и собак. В Симферополе закончен первый этап строительства приюта для животных, стоимостью в 50 миллионов рублей.

Сегодня : В Крыму обещают создать карту теплоснабжения полуострова. Стартовала работа по созданию карты теплоснабжения республики. По поручению заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Юлии Жуковой Государственный комитет по ценам и тарифам РК проводит анализ эффективности действующей модели теплоснабжения в разрезе муниципальных образований республики.

Сегодня : В Ялте затягивается ремонт на улицах Кирова, Блюхера и Свердлова. В Ялте власти города продлили срок исполнения контракта по ремонту дороги на улицах Кирова, Блюхера, Свердлова.

Сегодня : В Феодосии пообещали отремонтировать несколько спортзалов. Министр спорта Республики Крым Ольга Торуборова осмотрела спортивные объекты Феодосии и обозначила главные проблемы муниципального образования.