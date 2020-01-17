В Севастополе определили места для крещенских купаний

В Севастополе оборудовали пять основных мест для проведения купаний на Крещение Господне 19 января – на территории «Херсонеса Таврического», на Городском пляже Балаклавы, пляже «Омега», в бухте Казачья, а также на Северной стороне в микрорайоне «Радиогорка.

Об этом сообщается на сайте управления МЧС России в Севастополе.

«В перечисленных местах граждане, принимающие участие в омовениях, смогут получить первую медицинскую помощь в случае переохлаждения и других нештатных ситуаций. Кроме того, после бодрящего купания все желающие смогут укрыться от ветра и выпить горячего чая в мобильных пунктах обогрева, которые будут развернуты на берегу», – сказано в информации ведомства.

Указывается, что безопасность во время купаний будут обеспечивать 34 спасателя, также планируют задействовать сотрудников полиции, скорой медицинской помощи и добровольцев.

Читайте: В новогодние праздники в Крыму сыграли 176 свадеб

Спасатели призывают воздержаться от купания в местах, не оборудованных и не подготовленных в соответствии с требованиями безопасности, а также при отсутствии сотрудников, отвечающих за безопасность на водных объектах.

Температуру воды в море в Севастополе можно узнать на сайте seatemperature.ru.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Где окунуться в Крыму на Крещение: список официальных мест. Сотрудники МЧС 18 и 19 января обеспечат безопасность на местах проведения крещенских мероприятий во время православного христианского праздника «Крещение Господне» (Богоявление) совместно с сотрудниками полиции и скорой медицинской помощи.

Среда, 15 января 2020 : В новогодние праздники в Крыму сыграли 176 свадеб. Больше всего бракосочетаний произошло в Симферополе, Феодосии, Бахчисарае, Ялте и Евпатории.

Вторник, 14 января 2020 : В зимние каникулы Ялтинская набережная собирала 10 тысяч человек в день. В этом году в период новогодних праздников Ялта стала точкой притяжения туристов и жителей города.

Понедельник, 13 января 2020 : В Ялте состоится традиционный Крестный ход, молебен и омовение. В воскресенье, 19 января, Православная церковь отмечает Крещение Господне. Крестный ход традиционно пройдет по набережной города от собора Александра Невского по улице Морская до часовни в честь Собора новомучеников и исповедников Российских.