В Севастополе определили места для крещенских купаний

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Севастополь
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Январь 2020
17 января 2020
Об этом сообщается на сайте управления МЧС России в Севастополе.
«В перечисленных местах граждане, принимающие участие в омовениях, смогут получить первую медицинскую помощь в случае переохлаждения и других нештатных ситуаций. Кроме того, после бодрящего купания все желающие смогут укрыться от ветра и выпить горячего чая в мобильных пунктах обогрева, которые будут развернуты на берегу», – сказано в информации ведомства.
Указывается, что безопасность во время купаний будут обеспечивать 34 спасателя, также планируют задействовать сотрудников полиции, скорой медицинской помощи и добровольцев.
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Спасатели призывают воздержаться от купания в местах, не оборудованных и не подготовленных в соответствии с требованиями безопасности, а также при отсутствии сотрудников, отвечающих за безопасность на водных объектах.
Температуру воды в море в Севастополе можно узнать на сайте seatemperature.ru.
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