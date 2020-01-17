В Севастополе меняют график работы пассажирского транспорта на Крещение

Весь пассажирский транспорт Севастополя (в том числе морской) 19 января будет работать в усиленном режиме, сообщают в правительстве города.

Согласно информации, добраться до Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» без пересадок можно автобусным маршрутом № 22 «5-й км Балаклавского шоссе – Херсонес» (через пл. Нахимова).

Читайте: В Ереване опровергают запуск авиарейсов в Крым

Ранее в МЧС правительства Крыма опубликовали список 46 оборудованных мест для крещенских купаний. По подсчетам спасателей, в крещенских купаниях примут участие более 9 тысяч жителей и гостей полуострова.​

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Аэропорт Симферополь в прошлом году обслужил более 5 млн пассажиров. Аэропорт Симферополь в 2019 году обслужил более 5 млн пассажиров.

Сегодня : В разгар лыжного сезона канатную дорогу «Мисхор-Ай-Петри» закрыли до весны. Канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри» закрывается на ежегодные плановые профилактические работы.

Сегодня : В аэропорту Симферополя из-за тумана задерживаются рейсы. В Симферопольском аэропорту из-за густого тумана задерживаются прибытие и вылет семи воздушных судов.

Вчера : В центре Симферополя появилась новая платная парковка. На улице Самокиша в крымской столице начала работать новая площадка для платного паркования.