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Власть -> Транспорт Крыма

В Севастополе меняют график работы пассажирского транспорта на Крещение

Пятница
17 января 2020
09:25

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Январь 2020
17 января 2020


Весь пассажирский транспорт Севастополя (в том числе морской) 19 января будет работать в усиленном режиме, сообщают в правительстве города.

Согласно информации, добраться до Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» без пересадок можно автобусным маршрутом № 22 «5-й км Балаклавского шоссе – Херсонес» (через пл. Нахимова).

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Ранее в МЧС правительства Крыма опубликовали список 46 оборудованных мест для крещенских купаний. По подсчетам спасателей, в крещенских купаниях примут участие более 9 тысяч жителей и гостей полуострова.​

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Аэропорт Симферополь в прошлом году обслужил более 5 млн пассажиров. Аэропорт Симферополь в 2019 году обслужил более 5 млн пассажиров.

Сегодня: В разгар лыжного сезона канатную дорогу «Мисхор-Ай-Петри» закрыли до весны. Канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри» закрывается на ежегодные плановые профилактические работы.

Сегодня: В аэропорту Симферополя из-за тумана задерживаются рейсы. В Симферопольском аэропорту из-за густого тумана задерживаются прибытие и вылет семи воздушных судов.

Вчера: В центре Симферополя появилась новая платная парковка. На улице Самокиша в крымской столице начала работать новая площадка для платного паркования.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/17/v-sevastopole-menyajut-grafik-raboty-passazhirskogo-transporta-na-kreshenie-126926/

 
 

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