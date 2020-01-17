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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В России зафиксировали первый случай смерти от снюса

Пятница
17 января 2020
18:59

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Январь 2020
17 января 2020


В Российской Федерации зафиксировали первую смерть из-за употребления некурительных никотиносодержащих смесей.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна.

По его словам, государство очень быстро среагировало на проблему снюсов и волевым путем запретили продажу подобных веществ.

«Последняя вспышка - это вспышка потребления никотиносодержащих конфет, жвачек и так далее. Это вызвало очень много проблем в стране, тоже появились психозы, и уже появилась первая смерть», - рассказал Брюн.

Снюс – это вид табачного изделия, представляющий собой измельченный увлажненный табак, который помещают между губой и десной на 5–30 минут, и тот доставляет в организм никотин. Его главная опасность в том, что он содержит в себе «убийственную» дозу никотина. Ранее в конце декабря 2019 года в эфире радио «Спутник в Крыму» главный специалист отдела санитарного надзора межрегионального отделения Роспотребнадзора по РК и Севастополю Сусанна Аблялимова сообщила, что в Крыму стартовали рейды, направленные на выявление незаконной продажи снюсов. По ее словам, проверки будут проводиться до 20 января.

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Чуть позже в России впервые разработали и приняли ГОСТ (единый стандарт) для жевательного табака, для того, чтобы отличить его от снюса.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/17/v-rossii-zafiksirovali-pervyi-sluchai-smerti-ot-snjusa-126946/

 
 

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