В России раскритиковали предложенные Путиным поправки в Конституцию

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Предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения Конституции нарушают баланс ветвей власти, закрепленный в основах конституционного строя страны.

Такое мнение высказала доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики Елена Лукьянова.

«На мой взгляд, предложенные изменения ставят под угрозу основу конституционного строя России, а именно федерализм, местное самоуправление, парламентаризм, принцип равенства граждан перед законом. Даже если не менять первые две главы Конституции, все то, что предложено, меняет принцип разделения властей, полномочия парламента в худшую сторону», – сказала Лукьянова.

По оценке эксперта, парламент не получает реальных функций, а его роль сводится к согласованию кандидатур на руководящие должности в правительстве.

«Не усиливается парламентский контроль, наоборот, создаются механизмы, которые внепарламентским путем могут прекращать полномочия судебной власти. По премьеру ничего не меняется: его будет утверждать Госдума, а назначать – президент. Это никакой роли не играет. Создается орган, фактически замещающий Совет Федерации, – Госсовет. Только он не парламентский, а орган управления. Это превалирование управления над парламентом», – полагает специалист.

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Кроме того, по словам Лукьяновой, «непонятно, какие решения будет принимать Совет безопасности и почему вчерашний премьер становится замом президента в этом органе».

«Фактически триада власти, прописанная в основах конституционного строя, нарушается», – убеждена она.

При этом всенародное голосование по предлагаемым поправкам не является референдумом с обязательным исполнением принятого на нем решения, полагает Лукьянова. По ее мнению, результаты этого плебисцита не будут иметь юридических последствий.

«Эта процедура не имеет юридического значения. Референдум по Конституции не может быть назначен в порядке обычного референдума, он назначается только Конституционным собранием, которого нет. Иным способом референдум по Конституции провести невозможно. Это никакая не процедура принятия Конституции. Это не более чем плебисцитарный референдум (характеризуется тем, что его результаты не являются обязательными для исполнения и носят рекомендательный характер – ред.). Он имеет политическое, а не юридическое содержание», – заключила эксперт.

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