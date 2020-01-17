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Власть -> Транспорт Крыма

В разгар лыжного сезона канатную дорогу «Мисхор-Ай-Петри» закрыли до весны

Пятница
17 января 2020
09:52

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Январь 2020
17 января 2020


В разгар лыжного сезона канатную дорогу «Мисхор-Ай-Петри» закрыли до весны

© Новости Крыма

Канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри» закрывается на ежегодные плановые профилактические работы.

Об этом сообщили в ООО «Стартинвест», обслуживающем ее работу.

Пассажиров перестанут перевозить с понедельника, 20 января.  Предполагается, что работы завершатся в середине апреля.

Канатная дорога является метеозависимым транспортом и работает по фактической погоде.

Канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» один из самых популярных и посещаемых туристических объектов в Крыму как для туристов со всего мира, так и для местных жителей.

Поездка оставляет неизгладимые впечатления – менее чем за 15 минут вы поднимаетесь на высоту 1153 метров, откуда открываются потрясающие виды на Южный берег Крыма. На плато каждый турист найдет массу развлечений – от прогулок по заповеднику до дегустации популярных национальных кухонь.

Читайте: Поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь теперь ходит через день

Канатная дорога Мисхор — Ай-Петри считается уникальной. Между ее средней и верхней станциями протянулся уникальный безопорный пролет: протяженностью 1670 метров и углом подъема возле гор 46⁰.

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Вчера: В центре Симферополя появилась новая платная парковка. На улице Самокиша в крымской столице начала работать новая площадка для платного паркования.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/17/v-razgar-lyzhnogo-sezona-kanatnuju-dorogu-mishoraipetri-zakryli-do-vesny-126939/

 
 

Транспорт Крыма

В разгар лыжного сезона канатную дорогу «Мисхор-Ай-Петри» закрыли до весны

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