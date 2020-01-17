В разгар лыжного сезона канатную дорогу «Мисхор-Ай-Петри» закрыли до весны

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Ялта
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17 января 2020
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Об этом сообщили в ООО «Стартинвест», обслуживающем ее работу.
Пассажиров перестанут перевозить с понедельника, 20 января. Предполагается, что работы завершатся в середине апреля.
Канатная дорога является метеозависимым транспортом и работает по фактической погоде.
Канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» один из самых популярных и посещаемых туристических объектов в Крыму как для туристов со всего мира, так и для местных жителей.
Поездка оставляет неизгладимые впечатления – менее чем за 15 минут вы поднимаетесь на высоту 1153 метров, откуда открываются потрясающие виды на Южный берег Крыма. На плато каждый турист найдет массу развлечений – от прогулок по заповеднику до дегустации популярных национальных кухонь.
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Канатная дорога Мисхор — Ай-Петри считается уникальной. Между ее средней и верхней станциями протянулся уникальный безопорный пролет: протяженностью 1670 метров и углом подъема возле гор 46⁰.
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Вчера: В центре Симферополя появилась новая платная парковка. На улице Самокиша в крымской столице начала работать новая площадка для платного паркования.
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