В разгар лыжного сезона канатную дорогу «Мисхор-Ай-Петри» закрыли до весны

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Канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри» закрывается на ежегодные плановые профилактические работы.

Об этом сообщили в ООО «Стартинвест», обслуживающем ее работу.

Пассажиров перестанут перевозить с понедельника, 20 января. Предполагается, что работы завершатся в середине апреля.

Канатная дорога является метеозависимым транспортом и работает по фактической погоде.

Канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» один из самых популярных и посещаемых туристических объектов в Крыму как для туристов со всего мира, так и для местных жителей.

Поездка оставляет неизгладимые впечатления – менее чем за 15 минут вы поднимаетесь на высоту 1153 метров, откуда открываются потрясающие виды на Южный берег Крыма. На плато каждый турист найдет массу развлечений – от прогулок по заповеднику до дегустации популярных национальных кухонь.

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Канатная дорога Мисхор — Ай-Петри считается уникальной. Между ее средней и верхней станциями протянулся уникальный безопорный пролет: протяженностью 1670 метров и углом подъема возле гор 46⁰.

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