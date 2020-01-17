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Власть -> Детские сады, школы, ВУЗы

В Крыму резко подорожали школьные дискотеки

Пятница
17 января 2020
13:43

Использованы материалы: Новости Крыма, Новый день

Новости за:
2020
Январь 2020
17 января 2020


В Ялте резко подорожали школьные дискотеки.

В городских пабликах обсуждается реклама дискотеки в одной из городской школ: приглашаются только ученики данного заведения, вход 150 рублей.

Многие горожане удивились, что школьные дискотеки стали платными: «У нас школьная дискотека всегда бесплатная была, и то не заманить было, а тут еще за 150 рублей – да кто пойдет?» – пишут ялтинцы в соцсетях. «Дожились! Дискотека для своих же учеников за деньги!» «Ща к вашему директору с полиции придут за незаконную организацию оплаты входа».

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Однако оказалось, что практика взимания платы за вход на школьную дискотеку в Ялте не нова: билеты продаются, минимум, с 2018 года. А теперь сумму решили скорректировать, подняв сразу на 50%: 9 января в анонсе дискотеки, которая должна состояться завтра, указывалось 100 рублей за вход, а уже 14 января цену подняли до 150. На возмущение старшеклассников ответили: часть средств пойдет на благотворительность. Как часть и на что конкретно – не уточняют.

Новости Крыма сообщали ранее:

Среда, 15 января 2020: В Крыму дирекцию школ наказывают за «ненадлежащий» контроль за учениками в соцсетях. Прокуратура Нахимовского района Севастополя привлекла к административной ответственности руководство школы и гимназии за ненадлежащий контроль за страницами учеников в социальных сетях.

Вторник, 14 января 2020: Крымчанам помогут рожать больше детей. Пособие на четвертого и последующих детей в семье планируют ввести в Крыму.

Понедельник, 13 января 2020: Власти Крыма обещают выплачивать пособия на четвертого и последующих детей. Власти Республики Крым разрабатывают проект регионального закона по выплате пособий семьям, в которых родился четвертый и последующие дети.

Среда, 8 января 2020: В первых числах января в Ялте родились две девочки и три мальчика. Власти Ялты родителям детей, появившимся на свет в 2020 году, вручили наборы для новорожденных и подарки. В первых числах января в столице ЮБК родились две девочки и три мальчика, сообщает пресс-служба местной администрации.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/17/v-krymu-rezko-podorozhali-shkolnye-diskoteki-126928/

 
 

Детские сады, школы, ВУЗы

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