В Крыму резко подорожали школьные дискотеки

Использованы материалы: Новости Крыма, Новый день
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17 января 2020
В городских пабликах обсуждается реклама дискотеки в одной из городской школ: приглашаются только ученики данного заведения, вход 150 рублей.
Многие горожане удивились, что школьные дискотеки стали платными: «У нас школьная дискотека всегда бесплатная была, и то не заманить было, а тут еще за 150 рублей – да кто пойдет?» – пишут ялтинцы в соцсетях. «Дожились! Дискотека для своих же учеников за деньги!» «Ща к вашему директору с полиции придут за незаконную организацию оплаты входа».
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Однако оказалось, что практика взимания платы за вход на школьную дискотеку в Ялте не нова: билеты продаются, минимум, с 2018 года. А теперь сумму решили скорректировать, подняв сразу на 50%: 9 января в анонсе дискотеки, которая должна состояться завтра, указывалось 100 рублей за вход, а уже 14 января цену подняли до 150. На возмущение старшеклассников ответили: часть средств пойдет на благотворительность. Как часть и на что конкретно – не уточняют.
Новости Крыма сообщали ранее:
Среда, 15 января 2020: В Крыму дирекцию школ наказывают за «ненадлежащий» контроль за учениками в соцсетях. Прокуратура Нахимовского района Севастополя привлекла к административной ответственности руководство школы и гимназии за ненадлежащий контроль за страницами учеников в социальных сетях.
Вторник, 14 января 2020: Крымчанам помогут рожать больше детей. Пособие на четвертого и последующих детей в семье планируют ввести в Крыму.
Понедельник, 13 января 2020: Власти Крыма обещают выплачивать пособия на четвертого и последующих детей. Власти Республики Крым разрабатывают проект регионального закона по выплате пособий семьям, в которых родился четвертый и последующие дети.
Среда, 8 января 2020: В первых числах января в Ялте родились две девочки и три мальчика. Власти Ялты родителям детей, появившимся на свет в 2020 году, вручили наборы для новорожденных и подарки. В первых числах января в столице ЮБК родились две девочки и три мальчика, сообщает пресс-служба местной администрации.
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