В Крыму прошляпили зимних туристов

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Туристическая сфера в Крыму оказалась недостаточно подготовленной к новогоднему потоку туристов, который во многом сформировался за счет открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту.

За прошедшие новогодние праздники Крым официально посетили почти 210 тысяч туристов – на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 147 тысяч прибыли по Крымскому мосту, а на новых поездах в Крым приехал каждый десятый.

Жители России, соблазнившиеся историческим событием запуска поездов через Керченский пролив, по прибытии в Крым хотели получить наряженную новогоднюю ель, вид на море в теплом, протопленном номере или коттедж с камином и баней – такие запросы озвучила директор по развитию сервиса бронирования TVIL.RU Оксана Шустикова. Возможно, именно поэтому 73% прибывших в Крым отдыхающих провели свои каникулы на Южном берегу Крыма.

Однако, как выяснилось по приезде, теплого и уютного номера мало для того, чтобы интересно провести четырехдневный и тем более недельный отпуск. Кроме праздничных программ новогодней ночи на центральных площадях и посмотреть-то было не на что, отметили в издании. Не говоря уже о том, что многие заведения общепита, которые могли бы сделать хорошую выручку на праздниках, предпочли отдохнуть вместе со всеми.

«От каждого второго гостя из города слышала «спасибо, что вы есть, больше пойти некуда», – поделилась итогами новогодней работы управляющая одного из отелей в Феодосии. – Я была на привокзальной площади три раза за каникулы, искала смысл рекомендовать сходить туда на праздники нашим гостям. Не нашла».

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Немного развлечений нашли для себя туристы и в Судаке, и в Евпатории, и в Алуште. Многие гости, навестившие Севастополь, выразили недоумение по поводу «невзрачности и тишины» города-героя.

Отличилась только Ялта: праздничная иллюминация, на которую город потратил около 80 миллионов рублей, стала светом в «новогоднем окошке» крымских праздников. 6 из 10 туристов выбрали город для проживания на новогодних каникулах, остальные регулярно приезжали туда на прогулку, наводняя соцсети фотографиями на фоне нарядных светящихся фигур.

В целом, по мнению исполнительного директора Ассоциации Туроператоров России Майи Ломидзе, полуостров организовал «недостаточно яркий событийный ряд» для того, чтобы занять отдыхающих.

«Можно было бы придумать какие-то интересные события, на которые поехали бы со всей страны. По крайней мере, с большей ее части», – оценила эксперт предновогодние «старания» республики.

В итоге, запуска железнодорожного сообщения, вызвавшего ажиотаж, разумеется, оказалось достаточно для приезда в Крым на рубеже 19-го и 20-го годов. Но каждый год поездами людей не удивишь: чтобы они возвращались, нужно, чтобы в конечно пункте поезда к пассажирам отнеслись гостеприимно. С этой точки зрения Крым откровенно прошляпил хороший шанс пополнить ряды своих туристических поклонников.

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