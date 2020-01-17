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Власть -> Коммунальное хозяйство

В Крыму обещают создать карту теплоснабжения полуострова

Пятница
17 января 2020
10:41

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Январь 2020
17 января 2020


Стартовала работа по созданию карты теплоснабжения республики. По поручению заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Юлии Жуковой Государственный комитет по ценам и тарифам РК проводит анализ эффективности действующей модели теплоснабжения в разрезе муниципальных образований республики.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым.

Решение о проведении масштабной работы по оптимизации действующей модели теплоснабжения Крыма принято по результатам выездных совещаний под руководством Главы Республики Крым в муниципальных образованиях республики и рассмотрения обращений граждан в 2019 году. Напомним, в качестве одного из наиболее проблемных вопросов во всех регионах республики отмечен размер платежа за услуги теплоснабжения, связанный с подачей большого объема тепла ресурсонабжающими предприятиями.

В настоящее время существующая система организации теплоснабжения Крыма требует глубокой перепланировки и модернизации: высокий уровень износа сетей и оборудования, который в отдельных случаях достигает 90%, потери на сетях, их большая протяженность и низкий отбор тепла потребителями приводят к высокой себестоимости ресурса и, в результате, ведут к финансовой нагрузке на потребителей.При этом началу формирования карты теплоснабжения полуострова предшествовало изучение лучших практик других регионов Российской Федерации. По поручению вице-премьера правительства Крыма Юлии Жуковой председатель Госкомцен Крыма Юрий Новосад посетил с рабочим визитом Московскую область, Республику Башкортостан и Республику Татарстан, где ознакомился с действующими эффективными моделями теплоснабжения.

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Одним из мероприятий по созданию карты теплоснабжения является проведение мониторинга состояния всех объектов теплоснабжения на территории республики.

Первыми объектами мониторинга стали модульные котельные МУП «Ялтинские тепловые сети», которые обслуживают ряд многоквартирных домов и бюджетные организации на территории Ялты. В ходе рабочей поездки председатель Госкомцен Крыма Юрий Новосад ознакомился с технологическим процессом работы котельных.

Так, большинство объектов производства оснащены системами диспетчеризации и автоматизированными системами коммерческого учета газа, порядка 50% котельных оборудованы автоматическими системами регулирования параметров теплоносителя в зависимости от температуры окружающей среды, что исключает «перетопы» и снижение внутренней температуры помещений ниже нормативных показателей. Кроме того, маленькое «плечо» подачи теплоносителя минимизирует потери в сетях.

Финансирование мероприятий по строительству и модернизации объектов теплоснабжение осуществляется за счет республиканской адресной инвестиционной программы, муниципального бюджета и реализации инвестиционной программы предприятия.

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