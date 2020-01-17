В Крыму на пожаре спасли 88-летнюю пенсионерку

На пожаре в Советском районе республики спасли пожилую женщину, сообщила пресс-служба МЧС РК.

Как рассказали в ведомстве, в пятницу утром в службу спасения поступило сообщение о пожаре в одноэтажном частном доме по улице Садовой в селе Ильичево. На место происшествия выехали сотрудники главного управления МЧС России по РК и сотрудники пожарной части села Красногвардейское.

По прибытии на место вызова огнеборцы обнаружили, что горит кровля жилого дома.

Огонь также частично перешел на крышу смежного гаража и на два легковых автомобиля.

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«В ходе ликвидации огня звеном газодымозащитной службы была обнаружена и спасена женщина 1931 года рождения. Она была передана работникам скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Причины произошедшего устанавливают эксперты.

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