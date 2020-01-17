В Керчи закрыли два отдела полиции

В Керчи сокращают отделы полиции №1 и №2.

Как сообщает России администрация города, решение об этом вступает в силу 20 января.

«В здании бывшего отдела полиции №1 (ул. Вокзальное шоссе, 42) будет располагаться следственный отдел УМВД России по г. Керчи. На базе отдела полиции №2 УМВД России по г. Керчи сформирован отдел полиции №1 (ул. Орджоникидзе, 1 «А»), обслуживающий территорию района Аршинцево, в здании отдела будут дислоцироваться только службы участковых уполномоченных полиции и уголовного розыска», – говорится в сообщении.

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В ноябре 2019 года в Керчи назначили руководителем управления МВД России Александра Воронова.

В сентябре 2019 года президент России Владимир Путин назначил нового главу МВД в Крыму. Им стал Павел Каранда.

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