В Керчи закрыли два отдела полиции

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Керчь
Новости за:
2020
Январь 2020
17 января 2020
Как сообщает России администрация города, решение об этом вступает в силу 20 января.
«В здании бывшего отдела полиции №1 (ул. Вокзальное шоссе, 42) будет располагаться следственный отдел УМВД России по г. Керчи. На базе отдела полиции №2 УМВД России по г. Керчи сформирован отдел полиции №1 (ул. Орджоникидзе, 1 «А»), обслуживающий территорию района Аршинцево, в здании отдела будут дислоцироваться только службы участковых уполномоченных полиции и уголовного розыска», – говорится в сообщении.
Читайте: Прокуратура Крыма открыла дело против симферопольского имама
В ноябре 2019 года в Керчи назначили руководителем управления МВД России Александра Воронова.
В сентябре 2019 года президент России Владимир Путин назначил нового главу МВД в Крыму. Им стал Павел Каранда.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Севастополе возбудили уголовное дело из-за вырубки краснокнижной сосны. В Севастополе прокуратура возбудила уголовное дело по факту вырубки краснокнижной сосны.
Вчера: С февраля для детей меняются правила пересечения админграницы Крыма с Херсонской областью. В Госпогранслужбе Украины напоминают о вступлении в силу с 9 февраля 2020 года изменений в порядок пересечения админграницы между Крымом и Херсонской областью для детей.
Вчера: ФСБ задержала троих крымчан с шестью килограммами марихуаны. Сотрудники ФСБ совместно с транспортными полицейскими и таможенниками задержали троих жителей Евпатории, подозреваемых в выращивании и сбыте марихуаны в крупных размерах.
Вчера: В Крыму уничтожили восемь бомб времен войны. В Ленинском районе обнаружили восемь авиационных бомб времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/17/v-kerchi-zakryli-dva-otdela-politsii-126927/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
11:56 В Севастополе под автостоянку вырубают миндальную аллею
11:34 В Керчи закрыли два отдела полиции
11:05 Аэропорт Симферополь в прошлом году обслужил более 5 млн пассажиров
10:41 В Крыму обещают создать карту теплоснабжения полуострова
10:21 В Севастополе возбудили уголовное дело из-за вырубки краснокнижной сосны
09:52 В разгар лыжного сезона канатную дорогу «Мисхор-Ай-Петри» закрыли до весны
09:49 Роскомнадзор проведет День открытых дверей в Крыму
09:42 Под Симферополем на дороге загорелся автомобиль