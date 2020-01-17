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Власть -> Коммунальное хозяйство

В Феодосии пообещали отремонтировать несколько спортзалов

Пятница
17 января 2020
08:27

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Феодосия

Новости за:
2020
Январь 2020
17 января 2020


Министр спорта Республики Крым Ольга Торуборова осмотрела спортивные объекты Феодосии и обозначила главные проблемы муниципального образования.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта РК.

Заместитель главы администрации города Феодосии Наталья Коваленко и начальник отдела по вопросам физической культуры и спорта, работе с молодежью Анастасия Морозова отметили, что практически все спортивные залы и площадки городского округа находятся в плачевном состоянии.

Хорошим состоянием порадовали только детско-подростковый клуб «Секрет», одна многофункциональная площадка 20 на 40 метров и площадка ГТО, которая была установлена в 2019 году по линии Минспорта.

Глава профильного ведомства особенно оценила последний спортивный объект. Жители по адресу ул. Гарнаева, 75 б,в установили по периметру ограждение и мусорные урны.

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Сама площадка находится в идеальной чистоте. По словам Ольги Торубаровой, с таких сознательных крымчан надо брать пример и именно таким жителям и будет отдан приоритет при выборе места строительства новых спортивных объектов.

Две муниципальных спортивных школы городского округа порадовали министра большими победными традициями. А вот состояние материально-технической базы оставляет желать лучшего.

В ближайшее время администрация муниципального образования подготовит проектно-сметную документацию на несколько спортивных объектов. После чего Министерство спорта сможет помочь улучшить инфраструктуру в Феодосии. Также в 2021 году запланирован ремонт нескольких спортивных залов.

Тэги: обещания

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