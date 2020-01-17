В аэропорту Симферополя из-за тумана задерживаются рейсы

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Симферополь
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Январь 2020
17 января 2020
Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«В аэропорту Симферополь из-за тумана задерживается прибытие и вылет семи воздушных судов. Улучшение погодных условий ожидается во второй половине дня», - пояснили в аэропорту.
Отмечается, что на онлайн-табло аэропорта видно, что задерживаются рейсы из Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга. Кроме этого, задерживается вылеты в Москву и Санкт-Петербург.
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Последний раз в аэропорту Симферополя рейсы задерживались из-за тумана в конце декабря.
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Сегодня: В разгар лыжного сезона канатную дорогу «Мисхор-Ай-Петри» закрыли до весны. Канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри» закрывается на ежегодные плановые профилактические работы.
Сегодня: В Севастополе меняют график работы пассажирского транспорта на Крещение. Весь пассажирский транспорт Севастополя (в том числе морской) 19 января будет работать в усиленном режиме, сообщают в правительстве города.
Вчера: В центре Симферополя появилась новая платная парковка. На улице Самокиша в крымской столице начала работать новая площадка для платного паркования.
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