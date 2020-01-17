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Власть -> Транспорт Крыма

В аэропорту Симферополя из-за тумана задерживаются рейсы

Пятница
17 января 2020
09:26

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Январь 2020
17 января 2020


В Симферопольском аэропорту из-за густого тумана задерживаются прибытие и вылет семи воздушных судов.

Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«В аэропорту Симферополь из-за тумана задерживается прибытие и вылет семи воздушных судов. Улучшение погодных условий ожидается во второй половине дня», - пояснили в аэропорту.

Отмечается, что на онлайн-табло аэропорта видно, что задерживаются рейсы из Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга. Кроме этого, задерживается вылеты в Москву и Санкт-Петербург.

Читайте: Некоторым категориям граждан России запретят водить такси

Последний раз в аэропорту Симферополя рейсы задерживались из-за тумана в конце декабря.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Аэропорт Симферополь в прошлом году обслужил более 5 млн пассажиров. Аэропорт Симферополь в 2019 году обслужил более 5 млн пассажиров.

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Сегодня: В Севастополе меняют график работы пассажирского транспорта на Крещение. Весь пассажирский транспорт Севастополя (в том числе морской) 19 января будет работать в усиленном режиме, сообщают в правительстве города.

Вчера: В центре Симферополя появилась новая платная парковка. На улице Самокиша в крымской столице начала работать новая площадка для платного паркования.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/17/v-aeroportu-simferopolya-izza-tumana-zaderzhivajutsya-reisy-126937/

 
 

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