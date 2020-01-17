В аэропорту Симферополя из-за тумана задерживаются рейсы

В Симферопольском аэропорту из-за густого тумана задерживаются прибытие и вылет семи воздушных судов.

Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«В аэропорту Симферополь из-за тумана задерживается прибытие и вылет семи воздушных судов. Улучшение погодных условий ожидается во второй половине дня», - пояснили в аэропорту.

Отмечается, что на онлайн-табло аэропорта видно, что задерживаются рейсы из Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга. Кроме этого, задерживается вылеты в Москву и Санкт-Петербург.

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Последний раз в аэропорту Симферополя рейсы задерживались из-за тумана в конце декабря.

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