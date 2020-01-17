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Власть -> Финансы и бизнес

У Ахметова не признают «аукцион» в Крыму по продаже дачи бизнесмена «Газпрому»

Пятница
17 января 2020
12:22

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

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Январь 2020
17 января 2020


У Ахметова не признают «аукцион» в Крыму по продаже дачи бизнесмена «Газпрому»

© Крым.реалии

Группа компаний бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) не признает проведенный в Крыму аукцион по продаже российскому «Газпрому» «Дачи Якова Жуковского «Новый Кучук-Кой» – национализированного особняка Ахметова.

Об этом рассказали в компании бизнесмена.

«СКМ узнала о проведении «аукциона» по продаже объекта недвижимости в селе Парковое, известном как «Новый Кучук-Кой», из сообщений украинских СМИ. Указанная «продажа» недвижимости «Новый Кучук-Кой» была осуществлена без согласия и участия компаний СКМ – владельцев недвижимости. СКМ не признает ни сам «аукцион», ни его результат, после чего указанный объект был передан победителю», – говорится в сообщении группы компаний Ахметова.

Как сообщается, СКМ не ведет и не планирует вести никаких переговоров с организаторами или победителем аукциона, поскольку считает его не соответствующим международному праву, а также считает незаконной национализацию всех ее активов в Крыму и любые дальнейшие действия по распоряжению ими.

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В заявлении компании Ахметова указано, что компании группы СКМ продолжат принимать все меры для защиты своего права собственности на указанную недвижимость в международных судебных и арбитражных органах.

14 января сообщалось, что компания, которая принадлежит «Газпрому», выкупила комплекс «Дача Якова Жуковского «Новый Кучук-Кой» под Ялтой.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Власти Крыма простили частным компаниям миллионные долги за газ. Многомиллионные долги частных компаний за газ, полученный от госпредприятия «Крымгазсети», списало правительство Республики Крым.

Среда, 15 января 2020: Специалист в грузовых перевозках сказал, как можно снизить цены в Крыму. Крымский мост, федеральная трасса «Таврида» от Керчи до Севастополя и оптово-логистический центр в Красногвардейском районе, создать который пообещал Сергей Аксенов, не смогут прямо повлиять на снижение цен в магазинах полуострова.

Среда, 15 января 2020: Российские мобильные операторы могут повысить стоимость услуг в Крыму. Российские операторы сотовой связи в будущем смогут беспрепятственно повышать цены на свои услуги в Крыму.

Вторник, 14 января 2020: Структура «Газпрома» выкупила усадьбу под Ялтой за 1,9 млрд рублей. Общество с ограниченной ответственностью «Эколого-туристический центр в Парковом» выкупило из государственной собственности усадьбу «Новый Кучук-Кой» в поселке Парковое под Ялтой.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/17/u-ahmetova-ne-priznajut-auktsion-v-krymu-po-prodazhe-dachi-biznesmena-gazpromu-126935/

 
 

Финансы и бизнес

У Ахметова не признают «аукцион» в Крыму по продаже дачи бизнесмена «Газпрому»

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