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Власть -> Строительство в Крыму

Трассу «Таврида» в Крыму пообещали достроить в сентябре

Пятница
17 января 2020
07:52

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Январь 2020
17 января 2020


Трассу «Таврида» в Крыму пообещали достроить в сентябре

© Форпост

Строительство трассы «Таврида» в Крыму будет завершено в сентябре этого года, готовность объекта на данный момент составляет 85%.

Об этом сообщил пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

«Общая готовность трассы «Таврида» составляет 85%, все работы будут завершены в сентябре этого года. Строительно-монтажные работы ведутся на всех семи этапах трассы от Керчи до Севастополя. Участки от Керчи до Симферополя активно строились в рамках первой очереди, поэтому основное внимание сейчас уделяется пятому и шестому этапам «Тавриды», –  это обход Симферополя и Бахчисарайский район», – написал Назаров в Facebook.

По словам представителя подрядчика, на «Тавриде» продолжаются работы по устройству шумозащитных экранов в тех местах, где трасса проходит вблизи жилой застройки, а также строительство мостовых сооружений и надземных пешеходных переходов.

«На пятом и шестом этапах продолжается устройство насыпи основного хода и щебеночного основания под укладку асфальтобетона. На седьмом этапе идет устройство бортового камня, водоотводов и строительство лестничных сходов на искусственных сооружениях, ведется подготовка к укладке верхнего слоя покрытия», – рассказал Назаров.

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Весной планируется начать укладку третьего слоя асфальтобетона. На втором и третьем этапах «Тавриды» уже выполнена укладка верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона протяженностью 85 километров в двухполосном исполнении.

«С приходом стабильных плюсовых температур дорожники перепустят движение транспорта с открытых полос на эти участки, чтобы освободить их для асфальтоукладчиков. Работы начнутся и на остальных этапах трассы, так что в сентябре три слоя асфальтобетона будут уложены на всех 250 километрах «Тавриды», – добавил пресс-секретарь.

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